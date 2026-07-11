Στη Λήμνο περιοδεύει από το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρώτος σταθμός του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήταν το νοσοκομείο του νησιού, από όπου υπογράμμισε την πολιτική προτεραιότητα του για αναβάθμιση του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα.

Ειδικότερα, κατά τις δηλώσεις του, αφού ευχαρίστησε γιατρούς και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Λήμνου για την ενημέρωση που του έκαναν «σχετικά με τη μερική ανακαίνιση του κτηρίου, αλλά και για τις πολύ σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς», τόνισε ότι «θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η παροχή ουσιαστικών κινήτρων, -οικονομικών, φορολογικών, εκπαιδευτικών-, για όλους τους υγειονομικούς σε όλα τα νησιά της χώρας καθώς και μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική». Σημείωσε επιπλέον ότι η στέγαση είναι και αυτή ένα πολύ σοβαρό κίνητρο.

«Πρέπει, όμως», τόνισε, «να επενδύσουμε και στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, να στελεχώσουμε όλα τα περιφερειακά ιατρεία αλλά και να αποκτήσουμε ένα εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής που θα παρέχει υψηλές υπηρεσίες στους μόνιμους κατοίκους» και «τέλος, έχουμε χρέος να στηρίξουμε το ΕΚΑΒ, με βάσεις, προσωπικό, εναέρια και πλωτά μέσα».

Σημείωσε ότι «για το ΠΑΣΟΚ, η αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι πολιτική προτεραιότητα». «Εμείς δημιουργήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς γνωρίζουμε πως θα το κάνουμε ισχυρό σε όλη την Ελλάδα», είπε.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου.