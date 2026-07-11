Ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιήσει την οψιόν του Τόμας Γουόκαπ για την επόμενη σεζόν και ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο, ωστόσο έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για ανανέωση της συνεργασίας τους με αυξημένες αποδοχές στον παίκτη.

Ο Γουόκαπ θέλει ένα καλύτερο συμβόλαιο από τους πρωταθλητές Ευρώπης, σε σχέση με το ήδη υπάρχον, την στιγμή που η Ντουμπάι του προσφέρει τριετές συμβόλαιο με 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έτσι, ο Ολυμπιακός θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ του και φέρεται να έχει ήδη καταθέσει την πρόταση του.

Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, ο Ολυμπιακός προσφέρει στον Γουόκαπ νέο τριετές συμβόλαιο εγγυημένο με απολαβές 1.5 εκατομμύριο ευρώ τον χρόνο. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι θέλει τον παίκτη και η απάντησή του αναμένεται άμεσα, από την στιγμή που έχει στα χέρια του και την πρόταση από την Ντουμπάι.

Olympiacos wants Thomas Walkup to stay.

A new contract extension has been offered to the player.

3 yrs / 1.5 million $ per year.@BeBasketball_ https://t.co/JS5dvz63uC — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) July 11, 2026

Εξετάζει τον Πλώτα του Προμηθέα

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει στην λίστα του για να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό τον 22χρονο γκαρντ του Προμηθέα, Νίκο Πλώτα, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης στο πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2023 ήταν μέλος της Εθνικής νέων ανδρών, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket U20, με τον Πατρινό γκαρντ να έχει καθοριστική συνεισφορά στην πορεία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Πλώτας είχε μέσο όρο στο πρωτάθλημα με τον Προμηθέα 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ.