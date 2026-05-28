Μία πρωτοφανή απόφαση για τους οπαδούς της Νις, ενόψει του εντός έδρας αγώνα μπαράζ ανόδου/παραμονής στη Ligue 1 με τη Σεντ Ετιέν, πήρε ο νομάρχης της περιοχής.

Παρότι ο αγώνας της Παρασκευής (29/5), όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, έχει ήδη αποφασιστεί να διεξαχθεί χωρίς θεατές στο άδειο «Allianz Riviera», οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Ο νομάρχης της περιοχής, Λοράν Χοτιό, υπέγραψε ειδική απόφαση που ουσιαστικά περιορίζει την παρουσία οπαδών της Νις σε συγκεκριμένες ζώνες της ίδιας της πόλης.

Το περιεχόμενο της απόφασης χαρακτηρίζεται από πολλούς πρωτοφανές, καθώς προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης γύρω από το γήπεδο και το προπονητικό κέντρο για: «κάθε άτομο που δηλώνει υποστηρικτής της Νις ή εμφανίζεται να συμπεριφέρεται ως τέτοιος».

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως από το μεσημέρι της Παρασκευής έως το πρωί του Σαββάτου, οι κάτοικοι της Νίκαιας καλούνται να αποφεύγουν οποιαδήποτε εκδήλωση οπαδικής ταυτότητας. Μια φανέλα της ομάδας, αθλητικά ρούχα με τα χρώματα του συλλόγου, ένα σύνθημα ή ακόμη και μια δημόσια δήλωση υποστήριξης προς τη Νις θα μπορούσαν να θεωρηθούν παραβίαση της απαγόρευσης.

Η ζώνη των περιορισμών εκτείνεται μάλιστα σε τόσο μεγάλο μέρος της πόλης, ώστε επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, καθώς περιορίζει την πρόσβαση σε βασικούς δρόμους, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους ψυχαγωγίας αλλά και εμπορικά καταστήματα όπως τα Ikea και Conforama.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία, εκτιμώντας πως η παρουσία οργανωμένων οπαδών στους δρόμους ενδέχεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα δημόσιας τάξης.

Ως αιτιολογία παρουσιάζεται το βεβαρημένο ιστορικό επεισοδίων που συνδέεται με τους ultras της Νις τα τελευταία χρόνια:

⦁ Η πρόσφατη εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι με τη Μετς πριν από περίπου δέκα ημέρες, γεγονός που οδήγησε και στην τιμωρία δύο αγώνων χωρίς κόσμο.

⦁ Η επίθεση εναντίον ποδοσφαιριστών στο προπονητικό κέντρο μετά την ήττα από τη Λοριάν τον Νοέμβριο.

⦁ Τα σοβαρά επεισόδια στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, όπου πραγματοποιήθηκαν 65 συλλήψεις, αλλά και το ιστορικό έντασης με τη Σεντ-Ετιέν τα προηγούμενα χρόνια (2019, 2021 και 2024).

Παράλληλα, η νομαρχία επικαλείται και το γενικό επίπεδο συναγερμού στη χώρα, το οποίο παραμένει σε κατάσταση «έκτακτης επιφυλακής για τρομοκρατική απειλή». Αυτό, σύμφωνα με τις αρχές, δυσκολεύει τη διάθεση επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων για έναν αγώνα που έχει χαρακτηριστεί ως αναμέτρηση πολύ υψηλού κινδύνου, στο ανώτατο επίπεδο ασφαλείας («Επίπεδο 4»).