Αν κάποιος έκρυβε το όνομα από την ανάρτηση του Λευκού Οίκου, δύσκολα θα φανταζόταν ότι πρόκειται για έναν γορίλα. Οι αναφορές σε «αληθινό πατριώτη», «σύμβολο μιας γενιάς» και μια απώλεια που έκανε «τον κόσμο να σταματήσει να σκρολάρει» παραπέμπουν περισσότερο σε εθνικό ήρωα παρά στον Χαράμπε.

Μην μπείτε όμως στον κόπο να ψάξετε ποιο ιστορικό πρόσωπο τιμά ο Λευκός Οίκος. Η ανάρτηση αφορά τον Χαράμπε, τον αφρικανικό γορίλα που σκοτώθηκε στις 28 Μαΐου 2016 από πυρά φυλάκων στον ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι, σε ένα περιστατικό που εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές ιστορίες του διαδικτύου.

Το περιστατικό συνέβη όταν ο μικρός Αϊζάια Ντίκερσον σκαρφάλωσε σε φράχτη, πέρασε μέσα από θάμνους και έπεσε από ύψος περίπου 4,5 μέτρων στον περιφραγμένο χώρο όπου βρισκόταν ο Χαράμπε μαζί με άλλους γορίλες.

Ο Χαράμπε ήταν τότε 17 ετών, ζύγιζε περίπου 180 κιλά και είχε περάσει ολόκληρη τη ζωή του σε αιχμαλωσία.

Βίντεο από το περιστατικό κατέγραψε τον γορίλα να μετακινεί το παιδί μέσα στο νερό, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Παρά τους φόβους ότι θα μπορούσε να τραυματίσει σοβαρά ή ακόμη και να σκοτώσει το παιδί, ο Χαράμπε δεν του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό. Το παιδί τελικά υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Ωστόσο, προκειμένου να απομακρύνουν τον γορίλα από το παιδί, οι φύλακες αποφάσισαν να τον πυροβολήσουν και να τον σκοτώσουν — μια απόφαση που τότε προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις και έντονη δημόσια συζήτηση.

Η υπόθεση δεν έμεινε μόνο στις ειδήσεις. Ο θάνατος του Χαράμπε μετατράπηκε σε παγκόσμιο διαδικτυακό φαινόμενο, γεννώντας memes, θεωρίες, αμέτρητες αναρτήσεις και ακόμη και προτάσεις για να δοθεί το όνομά του σε αθλητικές ομάδες.

Δέκα χρόνια μετά, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να τιμήσει την επέτειο με μια ανάρτηση που περισσότερο θύμιζε εθνικό επικήδειο παρά internet meme.

«Σήμερα, θυμόμαστε έναν θρύλο», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανάρτηση, χαρακτηρίζοντας τον Χαράμπε «αληθινό πατριώτη», «σύμβολο δύναμης και ενότητας» και μια προσωπικότητα που έγινε μέρος της αμερικανικής κουλτούρας.

«Όλοι θυμούνται πού βρίσκονταν όταν άκουσαν τα νέα. Και με κάποιο τρόπο, μια δεκαετία αργότερα, η κληρονομιά του ζει ακόμα.

Έφυγε, αλλά δεν ξεχάστηκε ποτέ.

Αναπαύσου εν ειρήνη, αληθινέ πατριώτη.

27 Μαΐου 1999 — 28 Μαΐου 2016

Για πάντα στις καρδιές μας», καταλήγει η ανάρτηση.