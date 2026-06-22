Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά, οι οποίες το μεσημέρι και απόγευμα θα είναι αυξημένες. Πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως για τα βόρεια και βορειοδυτικά ορεινά και ημιορεινά το μεσημέρι και απόγευμα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 20 έως 33, στη Θεσσαλία από 20 έως 34, στην Ήπειρο από 18 έως 33, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 17 έως 35, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες από 20 έως 30, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 32 και στην Κρήτη από 18 έως 30.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα πρόσκαιρα 4 έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου.