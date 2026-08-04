Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Μυστρά Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος συνελήφθη κατηγορούμενος ότι απέκρυπτε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του, διατηρώντας τη σορό του μέσα σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του, προκειμένου – σύμφωνα με την Αστυνομία – να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από πληροφορία που έφτασε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λακωνίας, σύμφωνα με την οποία ο ηλικιωμένος άνδρας, γεννημένος το 1936, είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που κινητοποίησε τις Αρχές.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο για κατάθεση. Εκείνος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του είχε μετακομίσει στην Αθήνα και διέμενε εκεί. Ωστόσο, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε διασταύρωση των στοιχείων και επικοινώνησαν με την κόρη του 90χρονου, η οποία κατοικεί στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκείνη ανέφερε ότι είχε χρόνια να δει τον πατέρα της, επισημαίνοντας πως ο ηλικιωμένος διέμενε μαζί με τον αδελφό της στον Μυστρά.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών, οι οποίες προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνα.

Η έρευνα στο ξενοδοχείο και το μακάβριο εύρημα

Παρουσία εισαγγελικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο δεν λειτουργούσε και, σύμφωνα με τις Αρχές, χρησιμοποιούνταν ως κατοικία.

Στο υπόγειο του κτιρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του 90χρονου μέσα σε καταψύκτη, σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αποτροπιασμό.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας έρευνας κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πληροφορίες, μετά τη σύλληψή του ο 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από περίπου δυόμισι χρόνια από φυσικά αίτια.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, αποφάσισε να μην δηλώσει τον θάνατό του στις αρμόδιες Αρχές, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, ενώ συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Σπάρτης πραγματοποίησε αυτοψία. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία γνωστοποίησε ότι ο 55χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 4 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης της απουσίας του 90χρονου πατέρα του.

Όπως επισημαίνεται, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι απέκρυψε τον θάνατο του ηλικιωμένου με σκοπό να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για:

ψευδή κατάθεση,

απάτη κατ’ εξακολούθηση,

παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει επίσης ότι η σορός του 90χρονου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο του ξενοδοχείου, ενώ κατά την έρευνα κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι.

Ο 55χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του 90χρονου.