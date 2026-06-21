Δεκάδες ανυποψίαστοι πολίτες, που ήθελαν να αγοράσουν αυτοκίνητο, παγίδευσε με ψεύτικες υποσχέσεις ένας έμπορος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο οποίος αφού έπαιρνε προκαταβολή για κάποιο όχημα, στη συνέχεια εξαφανιζόταν.

Οι καταγγελίες εναντίον του είναι δεκάδες.

«Το αμάξι ήταν 4.000 ευρώ και είχαμε κάνει μία συμφωνία να του δώσω τις 3.000 μπροστά και τα άλλα να τα κάναμε με δόσεις. Μου είπε ότι αν το κάναμε τώρα, θα μου έκανε δώρο και ασφάλεια και θα μου άλλαζε και κάποια πράγματα μέσα», λέει θύμα στο MEGA.

Ο έμπορος αυτοκινήτων δεν παρουσιαζόταν συνεπής σε καμία διορία. Όταν οι πελάτες του επέμεναν, εκείνος εμφανιζόταν πάντα καθησυχαστικός, όπως φαίνεται και από ηχητικό μήνυμα που εξασφάλισε το MEGA.

«Φιλαράκι ή σήμερα το απόγευμα θα γίνει ή αύριο το πρωί».

Σε άλλες περιπτώσεις, τους έστελνε φωτογραφίες με ανύπαρκτες τραπεζικές καταθέσεις για να τους πείσει ότι επέστρεφε τις προκαταβολές που έλαβε.

«Δώσαμε προκαταβολή 3.500 ευρώ. Του λέω ‘άσε, βρήκα εγώ διεκπεραιωτή για να το κάνει άμεσα, σήμερα’. Μιλάγαμε συνέχεια με αυτόν. Δεν το έχουμε πάρει ποτέ στα χέρια, αυτό το αυτοκίνητο έχει πουληθεί ήδη τρεις φορές. Πήγα στην Αστυνομία του Νέου Ηρακλείου και κάναμε μήνυση».

Επικοινωνίες μεταξύ του εμπόρου μεταχειρισμένων οχημάτων και θυμάτων του βρίσκονται στα χέρια των Αρχών.

Θύμα: Καλησπέρα, πότε θα γίνει η κατάθεση;

Έμπορος: Φιλαράκι ή σήμερα θα γίνει μέχρι το απόγευμα ή αύριο το πρωί.

Ο ίδιος αρνείται τα πάντα

«Οι πελάτες είναι όλοι τακτοποιημένοι. Ότι μπορεί να έχουμε καθυστέρηση είτε σε αυτοκίνητο είτε σε χρήματα, δεν σημαίνει ότι ρίξαμε κανέναν. Επειδή έγινε ένα λάθος, πριν πέντε-έξι χρόνια, δεν γίνεται να με στιγματίζει μία ζωή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 8 άτομα έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος του.