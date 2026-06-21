Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας και των Αγίων Αναργύρων.

Μάλιστα, σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία καταγράφεται η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε κτίρια που, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της ομάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τις πρωινές ώρες της 19ης Ιουνίου και αφορούν τρεις άνδρες ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρεται από την Αστυνομία, η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από έρευνα για τη δράση της ομάδας στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν τρεις χώροι που φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως χώροι αποθήκευσης και διαχείρισης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τις έρευνες, σύμφωνα πάντα με την ΕΛ.ΑΣ., κατασχέθηκαν 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 226 γραμμάρια ηρωίνης. Επιπλέον, βρέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, υλικά συσκευασίας, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ένα ρόπαλο και το ποσό των 835 ευρώ.

Η Αστυνομία επισημαίνει ακόμη ότι οι τρεις συλληφθέντες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας