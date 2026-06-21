Ταυτοποιήθηκε τελικά η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκυλάκι, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του στον δρόμο.

Η γυναίκα είναι 60 ετών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως είδε το σκυλί, όμως υπέθεσε ότι είχε φύγει.

Οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν.

Σε βάρος της σχηματίζεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για θανάτωση ζώου. Οι αστυνομικοί συμπληρώνουν τη δικογραφία για να τη διαβιβάσουν στην αρμόδια εισαγγελία προκειμένου να εξεταστεί το υλικό και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις.

Η ασυνείδητη οδηγός είχε επικηρυχθεί από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία που πρόσφερε χρηματική αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ σε όποιον συμβάλει ουσιαστικά στον εντοπισμό ή τη σύλληψη του οδηγού του οχήματος.

Το νομικό πλαίσιο της υπόθεσης

O δρ Εγκληματολογίας και δικηγόρος Παναγιώτης Παπαϊωάννου μιλώντας στην ΕΡΤ υποστήριξε ότι, εφόσον αποδειχθεί πρόθεση, πρόκειται για πράξη με ιδιαίτερα σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Όπως σημείωσε, η βία κατά των ζώων αποτελεί αντικείμενο μελέτης της εγκληματολογίας και συχνά συνδέεται με ευρύτερες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς.