Πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε την Κυριακή 21/6 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος λέγοντας πως ήρθε, δοκιμάστηκε και απέτυχε.

Σε συνέντευξή του στο MEGA Σαββατοκύριακο αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να έχει χάσει τη δυναμική του λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Γερουλάνος τόνισε ότι το κόμμα δεν εστιάζει στην αντιπαράθεση με τα νέα κόμματα, αλλά στην προσέλκυση των 3,5 εκατομμυρίων Ελλήνων που δεν ψηφίζουν, ειδικά των 1,5 εκατομμυρίου προοδευτικών ψηφοφόρων που αναζητούν μια νέα επιλογή.

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα»

«Δική μας δουλειά είναι να πάμε να τους μιλήσουμε, και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι θα πάρουν τις αποφάσεις τους αφού κρίνουν όλους μας μαζί. Τώρα λοιπόν ωριμάζει το τοπίο, είναι όλα τα κόμματα στο τραπέζι, και ο κόσμος μπορεί να διαλέξει πιο εύκολα. Εκεί λοιπόν, εμείς έχουμε δουλειά», είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα συνθετικό κόμμα, το οποίο επιζητούσε τις διαφορετικές απόψεις και πάντα σε μας, σε έναν χώρο όπως είναι ο χώρος του κέντρου, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι “μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά θα υπερασπιστώ με κάθε τρόπο το δικαίωμά σου να το λες”. Αυτό παραμένει για μας μία αξία» ανέφερε σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις των Χάρη Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου.

Ο Παύλος Γερουλάνος υποστήριξε την πρόταση για τη δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, λέγοντας πως «είναι μία πρόταση που όχι μόνο έχει οικονομικό ενδιαφέρον για τη νέα γενιά, αλλά αλλάζει και συνήθειες», ενώ άσκησε κριτική κατά της κυβέρνησης, λέγοντας πως απέτυχε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παρά τα διαθέσιμα κονδύλια.

«Σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο που έχουμε είναι κακό, πρέπει να αλλάξει και έχω λεφτά για να το αλλάξω. Αυτά είπε ο κ. Μητσοτάκης. Του ήρθαν τα λεφτά. Το άλλαξε; Όχι. Είναι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα να με εγκαλεί εμένα για το τι λέω ότι εγώ θα δώσω στον πολίτη, εφόσον εγώ θα αλλάξω το παραγωγικό μοντέλο» δήλωσε.

«Κύριέ μου, ήρθες, δοκιμάστηκες, απέτυχες. Μη μου ζητάς εμένα να απολογηθώ, ότι λέω ότι μετά από 9 χρόνια, αυτό το οποίο όφειλες να κάνεις είναι να έχεις ένα κοινωνικό κράτος το οποίο να μπορεί να στηρίξει τον πολίτη. Όφειλες να έχεις μέτρα τα οποία χτυπούν την ακρίβεια, όφειλες να έχεις ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο σήμερα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων. Εφόσον απέτυχες, είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που έχει το δικαίωμα εμένα να μου πει πόσο κοστίζει αυτό το οποίο προτείνω» συμπλήρωσε.

Τι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

«Ο χώρος στον οποίο κοιτάω εγώ, και είναι αυτός ο οποίος κερδίζει εκλογές, είναι ένας χώρος μέσα στον οποίο δεν έχει διεισδύσει ο κ. Τσίπρας. Άρα δεν θεωρώ ότι έρχεται να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο για μας είναι ζωτικής σημασίας. Οι μετρήσεις ακόμα δείχνουν ότι αν κάποιος σηκώνει κόσμο απ’ τον καναπέ που δεν σηκωνόταν χθες, πιο πολύ είναι η κα. Καρυστιανού από ότι είναι ο κ. Τσίπρας» επεσήμανε ο Παύλος Γερουλάνος.

«Υπήρχε μια ανοχή προς τον κύριο Μητσοτάκη, εξαντλείται αυτή η ανοχή και μετατρέπεται σε μία αναζήτηση μιας λύσης για την επόμενη μέρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει μία γραμμή που είναι ότι εμείς μιλάμε προγραμματικά, μιλάμε θεσμικά και αυτό μας καθιστά ένα κόμμα το οποίο μπορεί να πάρει την εξουσία» δήλωσε και τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.