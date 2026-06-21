Παραλίγο τραγωδία το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) στο Κορωπί όπου ένας ανήλικος ποδηλάτης την ώρα που έκανε βόλτα με τους φίλους του συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Παύλου Μελά, στη συμβολή με την οδό Γεωργά. Η παρέα των παιδιών κινούνταν με τα ποδήλατά τους και φτάνοντας στη διασταύρωση δεν σταμάτησαν να ελέγξουν τον δρόμο.

Το μοιραίο αποφεύχθηκε για κλάσματα του δευτερολέπτου καθώς το ποδήλατο του ενός παιδιού χτύπησε στο πίσω μέρος του οχήματος με αποτέλεσμα ο ανήλικος να βρεθεί στο οδόστρωμα.

Παρά τη σύγκρουση, το παιδί στάθηκε εξαιρετικά τυχερό, καθώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα, με μερικές αμυχές και μώλωπες, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

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Η οδηγός του οχήματος ακινητοποίησε αμέσως το αυτοκίνητο και έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκαν και κάτοικοι της περιοχής που αντιλήφθηκαν το περιστατικό.

Ο ανήλικος, εμφανώς σοκαρισμένος, σηκώθηκε μετά από λίγο και, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σοβαρό τραυματισμό, αποχώρησε μαζί με την παρέα του.