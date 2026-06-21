Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας, με την 3η Αυγούστου 2026 να αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για τους πολίτες που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου ταυτότητες.

Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, από τις 3 Αυγούστου 2026 παύουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Αυτό σημαίνει ότι οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Οι πολίτες θα πρέπει είτε να έχουν εκδώσει τη νέα ταυτότητα είτε να ταξιδεύουν με έγκυρο διαβατήριο.

Ποιο είναι το κόστος έκδοσης

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται η καταβολή ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4485), το οποίο καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του εγγράφου.

Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 4486), με την προσκόμιση του σχετικού δικαιολογητικού.

Παράλληλα, απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043), το οποίο επικολλάται στην αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όλα τα e-παράβολα πρέπει να έχουν εξοφληθεί πριν από την προσέλευσή τους στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάτε στο Αστυνομικό Τμήμα

Για τις νέες ταυτότητες και την έκδοσή τους, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

Είναι υποχρεωτικό να μεταβούν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα που έχουν κλείσει το ραντεβού.

Η φωτογραφία βγαίνει απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Στη δεύτερη περίπτωση, ο επαγγελματίας αναρτά τη φωτογραφία στην πλατφόρμα myPhoto του gov.gr απ’ όπου θα την κατεβάσει ο αστυνομικός που «τρέχει» τη διαδικασία με τις νέες ταυτότητες.

Ο πολίτης λαμβάνει έναν ειδικό κωδικό από τον φωτογράφο, τον οποίο συνδέει με τον ΑΦΜ του μέσω του myPhoto, ώστε η υπηρεσία να μπορεί να εντοπίσει και να χρησιμοποιήσει τη φωτογραφία.

Η Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται από την αρχή έκδοσης και συμπληρώνεται με στοιχεία που αντλούνται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών. Ο ενδιαφερόμενος υπογράφει την εκτυπωμένη αίτηση.

Στο Αστυνομικό Τμήμα συμπληρώνεται η αίτηση, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υπάρχουν στο «Μητρώο Πολιτών» ή στο δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης.

Προσοχή! Ο αιτών επιβεβαιώνει τα στοιχεία.

Τα τρία βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε

Για την πρώτη έκδοση ταυτότητας είναι απαραίτητη η παρουσία μάρτυρα, ο οποίος θα επιβεβαιώσει τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. Στην περίπτωση ανηλίκων, ως μάρτυρας μπορεί να παρίσταται γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας.

Η παραγωγή και προσωποποίηση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε περίπου επτά εργάσιμες ημέρες.

Τέλος, τα στοιχεία της νέας ταυτότητας ενημερώνονται αυτόματα στα διασυνδεδεμένα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες και ηλεκτρονικές εφαρμογές