Τη φορολόγηση της λεγόμενης «υπερπολυτελούς διαβίωσης» επαναφέρει στο προσκήνιο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο των προτάσεών της για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο», το στέλεχος του κόμματος Χάρης Αθανασιάδης υποστήριξε ότι η ΕΛ.Α.Σ. σχεδιάζει να αντλήσει σημαντικά έσοδα από τη φορολόγηση μορφών πολυτελούς διαβίωσης, εκτιμώντας ότι τα δημόσια ταμεία θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

«Ναι, θα φορολογήσουμε την υπερπολυτελή διαβίωση. Υπολογίζουμε ότι μόνο από αυτό το μέτρο μπορούν να προκύψουν έσοδα της τάξης των 600 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρος «υπερπολυτελής διαβίωση», ο κ. Αθανασιάδης έφερε ως παραδείγματα την κατοχή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής και αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού.

«Έχετε κότερο και κάνετε διακοπές με το δικό σας σκάφος; Αυτό είναι υπερπολυτελής διαβίωση. Έχετε αυτοκίνητο 3.000 κυβικών; Όλοι γνωρίζουμε από την καθημερινότητα ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας ζωής», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα της φορολόγησης των μερισμάτων, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα του δίνει προτεραιότητα στην ελάφρυνση των μισθωτών και όχι στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος για όσους αντλούν σημαντικά κέρδη από επενδύσεις ή περιουσιακά στοιχεία.

«Τα μερίσματα δεν αφορούν τους μισθούς των εργαζομένων. Στόχος μας είναι να δώσουμε μεγαλύτερες φορολογικές ελαφρύνσεις στους μισθωτούς και να αυξήσουμε τη φορολόγηση στα μερίσματα και στη μεγάλη ακίνητη περιουσία», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Γιώργος Μπαλατσούκας, είχε παρουσιάσει την πρόταση του κόμματος για αύξηση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από το 5% στο 15%.

Όπως είχε αναφέρει, περίπου 1.500 ΑΦΜ δηλώνουν εισοδήματα που αγγίζουν κατά μέσο όρο τις 900.000 ευρώ ετησίως, τα οποία δεν προέρχονται από μισθωτή εργασία ή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά από μερίσματα.

«Σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής στα μερίσματα βρίσκεται στο 5%. Εμείς προτείνουμε, με πλήρη κοστολόγηση, την αύξησή του στο 15%», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου φορολογικού σχεδιασμού που παρουσιάζει η ΕΛ.Α.Σ., με στόχο – όπως υποστηρίζει – τη μεταφορά μεγαλύτερου φορολογικού βάρους στα υψηλότερα εισοδήματα και στις μορφές πολυτελούς κατανάλωσης.