Απρόοπτο με δύο ρασοφόρους σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Πορεία Υπερηφάνειας στο πλαίσιο του Thessaloniki Pride.

Ειδικότερα, την ώρα που η πορεία βρισκόταν επί της οδού Παύλου Μελά, δύο ρασοφόροι (από την ενδυμασία τους φαίνεται ότι μάλλον επρόκειτο για μοναχούς) άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε», με τον έναν εξ αυτών μάλιστα να ξαπλώνει στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα, διακόπτοντας τη ροή της πορείας.

Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό στο χέρι, ενώ είχε τοποθετήσει και εικόνα της Παναγίας στον θώρακά του.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, απομάκρυναν τους ρασοφόρους, χωρίς να σημειωθεί κάποια ένταση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, και οι δύο προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα.