Ανοιχτή παραμένει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2026, η οποία θα δέχεται αιτήσεις έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Οι φοιτητές θα πρέπει να επισκεφτούν την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.