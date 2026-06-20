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Επίθεση σημειώθηκε στη Σκωτία, όταν ένας 36χρονος άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι και τσεκούρι, περιφερόταν στους δρόμους του Εδιμβούργου με απειλητική διάθεση.

Είχε κυριευθεί από ένα αντισλαμικό παραλήρημα και επιτέθηκε σε ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από τέμενος, σύμφωνα με την μουσουλμανική κοινότητα.

Οι αρχές τον έχουν συλλάβει για το περιστατικό, το οποίο το ερευνά και η αστυνομία αλλά και η Αντιτρομοκρατική.

Την ανησυχία του εξέφρασε ο πρωθυπουργός της χώρας, λέγοντας ότι δεν υπάρχει χώρος για βία και ρατσισμό στην πατρίδα μας.