Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera του Κατάρ ανακοίνωσε απόψε ότι ένας εικονολήπτης του σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο εικονολήπτης του καναλιού Al Jazeera Live, ο συνάδελφός μας Άχμεντ Ουίσαχ, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι, είναι νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας» ανέφερε το κανάλι στον ιστότοπό του.

He chose the camera but was unable to distance himself from a radical Islamist mindset.



Al Jazeera cameraman Ahmed Washah was killed in an Israeli airstrike while he was transporting Hamas weapons and using himself as a shield in the Al-Bureij refugee camp in central Gaza. pic.twitter.com/JqdoqIW4ek — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) June 20, 2026

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε στη Γάζα έναν δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη της Χαμάς». Ο εκπρόσωπος του στρατού δεν παρουσίασε κάποιες αποδείξεις που να στηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό, όμως υποσχέθηκε ότι αργότερα θα δοθεί στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση «με περισσότερες λεπτομέρειες».

Al Jazeera cameraman Ahmad Wishah killed in Israeli attack in Gaza https://t.co/PzGZrjrt3t — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 20, 2026

Ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας ανέφεραν νωρίτερα ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στους βομβαρδισμούς στην Πόλη της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.