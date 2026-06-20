Η Γερμανία και η Ακτή Ελεφαντοστού κοντράρονται για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Κεσί στο 30′.

Οι Γερμανοί ήταν αυτοί που πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων ψάχνοντας το γκολ, οι Ιβοριανοί όμως ήταν αυτοί που το πέτυχαν.

Στο 30′ οι Αφρικανοί βγήκαν μπροστά, ο Ντιομαντέ έκανε το γύρισμα, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε από την άμυνα και κατέληξε στον Κεσί, ο οποίος με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.