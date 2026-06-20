Ο Μάνουελ Νόιερ είναι βασικός στο ματς της Γερμανίας με την Ακτή Ελεφαντοστού για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Μουντιάλ 2026 και αυτό σημαίνει πως είναι πλέον ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 40χρονος γκολκίπερ είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της χώρας του μετά το Euro 2024, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν όμως τον έπεισε να επιστρέψει για το Μουντιάλ 2026 και του έδωσε και θέση βασικού.

Ο Νόιερ ήταν κανονικά κάτω από τα δοκάρια στον πρώτο αγώνα με το Κουρασάο και παρέμεινε στο αρχικό σχήμα και για το ματς με την Ακτή Ελεφαντοστού, πραγματοποιώντας έτσι την 21η συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό σημαίνει πως ο 40χρονος Γερμανός, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014, είναι πλέον ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ, αφήνοντας του πίσω του τον Γάλλο Ούγκο Γιορίς που είχε 20.