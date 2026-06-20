«Το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό παιχνίδι: 22 παίκτες κυνηγούν μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί». Η θρυλική ατάκα του Γκάρι Λίνεκερ βρήκε ακόμη μία φορά εφαρμογή στο Μουντιάλ του 2026, καθώς η Γερμανία λύγισε με 2-1 την αξιόμαχη Ακτή Ελεφαντοστού με ανατροπή στις καθυστερήσεις.

Οι Αφρικανοί πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και κρατούσαν στα χέρια τους ένα σπουδαίο αποτέλεσμα μέχρι τα τελευταία λεπτά, όμως η «μάνσαφτ» απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται μία από τις πιο αποτελεσματικές ομάδες του πλανήτη. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντενίζ Ούνταβ, που πέτυχε και τα δύο γκολ μετά την είσοδό του ως αλλαγή, οι Γερμανοί έφτασαν στη δεύτερη νίκη τους στον 5ο όμιλο και εξασφάλισαν την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι

Η Ακτή Ελεφαντοστού μπήκε πιο δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της. Στο 30ό λεπτό, ύστερα από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ντιομαντέ, ο αρχηγός Φρανκ Κεσιέ βρέθηκε σε θέση βολής και άνοιξε το σκορ, βάζοντας μπροστά τους «Ελέφαντες».

Με το προβάδισμα υπέρ της, η ομάδα του Εμέρς Φαέ έδωσε έμφαση στην αμυντική της λειτουργία, αναζητώντας παράλληλα ευκαιρίες στην κόντρα επίθεση. Η Γερμανία δυσκολευόταν να βρει ρυθμό και λύσεις, μέχρι τη στιγμή που οι αλλαγές του Γιούλιαν Νάγκελσμαν άλλαξαν τις ισορροπίες.

Στο 68′, ο Λιούλινγκ έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Ούνταβ πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας για να ισοφαρίσει σε 1-1. Από εκείνο το σημείο και μετά, η πίεση των Γερμανών αυξήθηκε σημαντικά, με την Ακτή Ελεφαντοστού να δείχνει σημάδια κόπωσης.

Η λύτρωση για τη Γερμανία ήρθε στις καθυστερήσεις. Στο τέταρτο λεπτό του επιπλέον χρόνου, ο Ενμέτσα τροφοδότησε ιδανικά τον Ούνταβ και εκείνος με άμεσο τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-1, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ανατροπή και σφραγίζοντας την πρόκριση της ομάδας του.

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Τα, Σλότερμπεκ (46′ Ρούντιγκερ), Μπράουν, Ενμέτσα, Πάβλοβιτς (60′ Αμίρι), Σανέ (60′ Λιούλινγκ), Μουσιάλα (60′ Ούνταβ), Βιρτς, Χάβερτς (85′ Γκορέτσκα).

Ακτή Ελεφαντοστού (Εμέρς Φαέ): Γ. Φοφανά, Κόναν, Σινγκό (82′ Ντουέ), Κοσουνού, Αγμπαντού, Κεσιέ, Σανγκαρέ (75′ Σεκό Φοφανά), Ουλαΐ, Μπονί (75′ Γκεσάν), Ντιάλο (75′ Αντιγκρά), Ντιομαντέ (85′ Πεπέ).

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