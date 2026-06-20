Σε νέο πλαίσιο συζήτησης τοποθετεί το θέμα της ελεύθερης διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social το Σάββατο το βράδυ, κάνει λόγο για επιβολή διοδίων στα Στενά, ως «παροχή υπηρεσίας ασφαλείας, προστασίας και αποζημίωσης», σε περίπτωση που δεν καταλήξουν σε μία τελική συμφωνία Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Μέσα στο ακραία θολό τοπίο που έχει διαμορφωθεί -ειδικότερα- τις τελευταίες ώρες στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι παραβιάζονται οι όροι του Μνημονίου Κατανόησης και ότι έχει κλείσει το πέρασμα στο Ορμούζ και τις ΗΠΑ να δηλώνουν ότι η Τεχεράνη δεν ελέγχει το Ορμούζ και ότι η διέλευση των πλοίων συνεχίζεται, έρχεται ο Αμερικανός πρόεδρος και θέτει νέα ζητήματα -και διλήμματα- στο τραπέζι, ανοίγοντας ένα ακόμη κεφάλαιο στο -ήδη- πολύπλοκο ζήτημα της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι «δεν θα υπάρχουν διόδια κατά τη διάρκεια των 60 ημερών» της διαπραγμάτευσης, αλλά και μετά από τις 60 ημέρες, βάζοντας όμως ένα μεγάλο «εκτός και αν…» στο τραπέζι της συζήτησης.

Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί -εχθρούς και συμμάχους- με επιβολή διοδίων «από και για τις ΗΠΑ» -δηλαδή να επιβάλλουν και να καρπώνονται τα διόδια οι ΗΠΑ-, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για «διόδια» που θα επιβληθούν ως παροχή υπηρεσίας φύλαξης -«Φύλακας Άγγελος» το χαρακτήρισε-, αλλά και για αποζημίωση -στις ΗΠΑ-, «τόσο για το παρελθόν, όσο και για το παρόν, αλλά και το μέλλον».

Με άλλα λόγια, ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν την επιβολή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, αλλά η Ουάσινγκτον, δηλαδή ο ίδιος, θα επιβάλλει διόδια, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, ώστε να παρέχει προστασία και φύλαξη, ώστε να αποζημιωθούν οι ΗΠΑ για τις υπηρεσίες που προσέφεραν.

Πρόκειται για μία νέα πτυχή που θέτει στο τραπέζι ο Αμερικανός πρόεδρος, ώστε να «τιμωρήσει» τους συμμάχους που δεν στήριξαν τις ΗΠΑ, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, στον πόλεμο που ξεκίνησε στο Ιράν, μαζί με το Ισραήλ.

Όλα αυτά, λίγες ώρες μετά το χάος στο Ορμούζ και τις εκ διαμέτρου αντίθετες πληροφορίες από Ουάσινγκτον και Τεχεράνη και λίγες ώρες πριν από την έναρξη των συνομιλιών με το Ιράν, την Κυριακή στην Ελβετία, σε τεχνικό επίπεδο.