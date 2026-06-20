Η εύθραυστη ισορροπία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται εκ νέου, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τη διατήρηση του διαλόγου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εξελίσσονται παράλληλα με τη συνέχιση των συγκρούσεων στο μέτωπο του Λιβάνου.

Την ώρα που το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, το Πακιστάν επιχειρεί να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή, στέλνοντας στην Τεχεράνη τον υπουργό Εσωτερικών Μόχσιν Νάκβι για κρίσιμες επαφές με την ιρανική ηγεσία.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ISNA και άλλες ιρανικές πηγές, ο Νάκβι αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε μια συγκυρία όπου η πορεία των συνομιλιών Τεχεράνης – Ουάσιγκτον παραμένει αβέβαιη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η πρόοδος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και οι επιπτώσεις που έχει προκαλέσει η αναζωπύρωση της έντασης στον Λίβανο.

Το Πακιστάν στον ρόλο του διαμεσολαβητή

Η εμπλοκή του Πακιστάν δεν θεωρείται τυχαία. Τις τελευταίες εβδομάδες το Ισλαμαμπάντ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, συμμετέχοντας στις παρασκηνιακές διεργασίες που οδήγησαν στην πρόσφατη συμφωνία αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν είχε μάλιστα επιβεβαιώσει δημοσίως την επίτευξη ενός προκαταρκτικού πλαισίου συμφωνίας, το οποίο προέβλεπε μεταξύ άλλων αποκλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, οι εξελίξεις στον Λίβανο απειλούν να εκτροχιάσουν τη διαδικασία. Οι προγραμματισμένες επαφές που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Ευρώπη έχουν ήδη επηρεαστεί από τη νέα έξαρση της βίας, με την Τεχεράνη να συνδέει πλέον ανοιχτά την πρόοδο των συνομιλιών με τη συμπεριφορά του Ισραήλ στο λιβανικό μέτωπο.

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις εναντίον θέσεων που αποδίδει στη Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με λιβανικά μέσα ενημέρωσης και διεθνή πρακτορεία, αεροπορικά πλήγματα και βομβαρδισμοί καταγράφηκαν και το Σάββατο σε περιοχές γύρω από τη Ναμπατίγια, το Αράμπ Σαλίμ και άλλες κοινότητες του νότου, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν στόχο την αποτροπή νέων επιθέσεων της Χεζμπολάχ και τη διατήρηση της ασφάλειας στις βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει επαναλάβει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις της από τις ζώνες ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί στον νότιο Λίβανο, θέση που προκαλεί αντιδράσεις τόσο στη Βηρυτό όσο και στην Τεχεράνη.

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί ότι θα απαντήσει

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντά σε κάθε ισραηλινή επίθεση. Στελέχη της οργάνωσης υποστηρίζουν ότι όσο συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και η στρατιωτική παρουσία του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική αποκλιμάκωση.

Η οργάνωση θεωρεί ότι οι ισραηλινές επιχειρήσεις συνιστούν παραβίαση των συμφωνιών που έχουν διαμορφωθεί μέσω της διεθνούς διαμεσολάβησης και επιμένει ότι η αντίδρασή της αποτελεί νόμιμη άμυνα απέναντι σε στρατιωτικές ενέργειες.

Παράλληλα, η λιβανική κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς προσπαθεί να αποτρέψει μια νέα γενικευμένη σύγκρουση. Η χώρα έχει ήδη υποστεί τεράστιες απώλειες από τις συγκρούσεις των τελευταίων μηνών, με χιλιάδες νεκρούς, εκτεταμένες καταστροφές και μαζικούς εκτοπισμούς πληθυσμών από τις περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Η σύνδεση του Λιβάνου με τις συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ

Οι εξελίξεις στον Λίβανο αποτελούν πλέον βασικό παράγοντα για την πορεία των αμερικανοϊρανικών επαφών. Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι θεωρεί αδιαχώριστα τα δύο μέτωπα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ όσο συνεχίζονται οι ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

JUST IN: AFTERMATH OF MULTIPLE ISRAELI AIRSTRIKES ON A BUILDING COMPLEX IN SOUTHERN LEBANON pic.twitter.com/1fnlPgSpIP — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 20, 2026

Από την άλλη πλευρά, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή τη διπλωματική διαδικασία, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να αποτρέψει μια νέα περιφερειακή ανάφλεξη. Οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η αποκλιμάκωση στον Λίβανο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχιστεί ο διάλογος με το Ιράν, αλλά και για να προστατευθεί η ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.

Κρίσιμες ώρες για τη Μέση Ανατολή

Η συνάντηση του Μόχσιν Νάκβι με τον Αμπάς Αραγτσί αποκτά έτσι ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η διπλωματία και οι στρατιωτικές εξελίξεις κινούνται παράλληλα και επηρεάζουν η μία την άλλη.

Το αν οι επαφές στην Τεχεράνη θα συμβάλουν στη διατήρηση του διαλόγου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ ή αν οι συγκρούσεις στον Λίβανο θα οδηγήσουν σε νέα κλιμάκωση παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Προς το παρόν, η περιοχή εξακολουθεί να ισορροπεί σε τεντωμένο σχοινί, με κάθε νέα στρατιωτική ενέργεια να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει όχι μόνο το μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και ολόκληρη την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Μέσης Ανατολής.