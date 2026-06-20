Στον Παναθηναϊκό θα συνεχίσει να αγωνίζεται για ένα ακόμα χρόνο Λούκας Τσάβες, καθώς η ΠΑΕ προχώρησε στην επέκταση του δανεισμού του από την Αρχεντίνος Τζούνιορς.

Έτσι, ο Τσάβες θα πλαισιώσει τον Κωνσταντίνο Κώτσαρη και τον νέο γκολκίπερ που θα αποκτηθεί τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση του δανεισμού του Λούκας Τσάβες για έναν ακόμη χρόνο από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, με οψιόν αγοράς.

Ο Λούκας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025».

Αμέσως μετά την ανανέωση της συνεργασίας του ο Λούκας Τσάβες δήλωσε: «Νιώθω ιδιαίτερη τιμή και χαρά που συνεχίζω να ανήκω στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. O Παναθηναϊκός είναι ένας σύλλογος με τεράστια ιστορία, υψηλές απαιτήσεις και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος σε κάθε στιγμή.

Είμαι ενθουσιασμένος για τη νέα αγωνιστική περίοδο και αποφασισμένος να συμβάλω ώστε η ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ο σύλλογος, οι άνθρωποί του και κυρίως οι φίλαθλοί μας αξίζουν επιτυχίες και θα δώσουμε τα πάντα για να τους τις προσφέρουμε».