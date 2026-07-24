Την κατάρριψη μη επανδρωμένου αεροσκάφους που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας επιβεβαίωσε η Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ, διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το drone καταρρίφθηκε από ρουμανικό μαχητικό F-16 κοντά στην Παντίνα, στην περιφέρεια Μπουζάου, πάνω από μη κατοικημένη περιοχή. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ρουμανία καταρρίπτει μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπειτα από παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της.

Εντοπίστηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Σουλίνα

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το άγνωστο εναέριο ίχνος εντοπίστηκε από τα συστήματα επιτήρησης στις 09:39, περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Σουλίνα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Το drone εισήλθε στη συνέχεια στον ρουμανικό εναέριο χώρο και ακολούθησε πορεία πάνω από τις περιοχές Σουλίνα, Μπραΐλα, Φετεστί και Μπουζάου.

Για την αναχαίτισή του απογειώθηκαν δύο μαχητικά Eurofighter Typhoon της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία σταθμεύουν στην αεροπορική βάση «Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου» στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, καθώς και δύο ρουμανικά F-16 από την 86η Αεροπορική Βάση του Φετεστί.

Στις 11:02, ένα από τα ρουμανικά F-16 εκτόξευσε πύραυλο αέρος-αέρος και κατέρριψε το drone.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, δήλωσε ότι η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε πάνω από ακατοίκητη περιοχή, γεγονός που επέτρεψε στον πιλότο να ανοίξει πυρ χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τον πληθυσμό.

Τμήματα του μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν σε χωράφι με σιτάρι, χωρίς να προκαλέσουν τραυματισμούς ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Παράλληλα, είχαν ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα προειδοποίησης του πληθυσμού στις περιφέρειες Τούλτσεα και Μπραΐλα, με τις αρχές να αποστέλλουν μηνύματα μέσω του συστήματος RO-Alert στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων.

Εξετάζεται εάν ήταν drone τύπου Shahed

Η προέλευση και η αποστολή του drone δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ρουμανίας σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρουμανίας, στρατηγός Γκεοργκίτσα Βλαντ, ανέφερε ότι, σύμφωνα με την οπτική αναγνώριση των πιλότων, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έμοιαζε με Shahed, ιρανικής σχεδίασης drone που χρησιμοποιείται ευρέως από τη Ρωσία στις επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι είναι ακόμη πρόωρο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για την ταυτότητα και την προέλευσή του.

Οι συνεχείς παραβιάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ

Η Ρουμανία, η οποία μοιράζεται χερσαία σύνορα περίπου 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία, έχει καταγράψει επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της μετά την έναρξη των ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών λιμανιών και άλλων υποδομών κοντά στον Δούναβη.

Οι συχνές εισβολές drones στον εναέριο χώρο κρατών-μελών έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Τον Μάιο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε προσκρούσει σε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε ότι παραμένει σε στενή επαφή με τις ρουμανικές αρχές, ενώ τα συντρίμμια του drone εξετάζονται προκειμένου να προσδιοριστούν η προέλευση, ο τύπος και ο σκοπός της πτήσης του.