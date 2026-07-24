Το μεσημέρι της 25ης Ιουλίου 2023, ένα Canadair CL-215 της Πολεμικής Αεροπορίας κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης αεροπυρόσβεσης στην περιοχή του Πλατανιστού, κοντά στην Κάρυστο. Από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους οι δύο χειριστές του, ο 34χρονος Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο 27χρονος Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης.

Το αεροσκάφος ανήκε στην 355 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών της 112 Πτέρυγας Μάχης και επιχειρούσε στη μεγάλη πυρκαγιά της νότιας Εύβοιας. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, η πτώση σημειώθηκε στις 14:52, ενώ το πλήρωμα πραγματοποιούσε ακόμη μία χαμηλή διέλευση πάνω από το μέτωπο της φωτιάς.

Βίντεο που κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές του Canadair δείχνει το αεροσκάφος να απελευθερώνει το νερό και, αμέσως μετά, να χάνει τον έλεγχο και να προσκρούει στην πλαγιά. Δημοσιεύματα, επικαλούμενα τις εικόνες και εκτιμήσεις ειδικών, ανέφεραν ότι η δεξιά πτέρυγά του ακούμπησε σε δέντρο κατά τη χαμηλή πτήση. Τα ακριβή αίτια της συντριβής αποτέλεσαν αντικείμενο στρατιωτικής έρευνας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε μία από τις δυσκολότερες περιόδους της αντιπυρικής περιόδου του 2023. Μεγάλες πυρκαγιές μαίνονταν στην Εύβοια, στη Ρόδο και στην Κέρκυρα, ενώ υψηλές θερμοκρασίες και ισχυροί άνεμοι δυσχέραιναν τις επιχειρήσεις των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Για τον θάνατο των δύο αξιωματικών κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις. Λίγες ημέρες αργότερα, με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, τους απονεμήθηκε μετά θάνατον ο βαθμός του Αντιπτεράρχου.

Η αεροπυρόσβεση απαιτεί πτήσεις σε εξαιρετικά χαμηλό ύψος, μέσα σε καπνό, υψηλές θερμοκρασίες και δύσκολο ανάγλυφο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε τότε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, από το 1977 έως το δυστύχημα της Καρύστου είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 19 ιπτάμενοι σε αποστολές πυρόσβεσης.

Η πτώση του Canadair επανέφερε παράλληλα τη συζήτηση για την ανανέωση του ελληνικού στόλου πυροσβεστικών αεροσκαφών. Η παλαιότητα των CL-215, ωστόσο, δεν αποτελεί από μόνη της τεκμηριωμένη εξήγηση για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε επισημάνει ότι κανένα πτητικό μέσο δεν επιχειρεί χωρίς προηγούμενο τεχνικό έλεγχο.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

306: Ο Κωνσταντίνος Α’ ανακηρύσσεται Ρωμαίος αυτοκράτορας από τον στρατό του στο Γιορκ της Βρετανίας. Αργότερα θα μείνει στην Ιστορία ως «Μέγας», αλλάζοντας ριζικά τον χαρακτήρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

325: Λήγουν οι εργασίες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια της Βιθυνίας. Καθιερώνεται το Σύμβολο της Πίστεως («Πιστεύω») και ορίζεται ενιαία μέθοδος υπολογισμού του Πάσχα για όλη τη Χριστιανοσύνη.

1261: Ο στρατηγός Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανακαταλαμβάνει για λογαριασμό του Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγου την Κωνσταντινούπολη, τερματίζοντας την Λατινική κυριαρχία και επαναφέροντας τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην πρωτεύουσα.

1893: Εγκαινιάζεται η Διώρυγα της Κορίνθου από τον πρωθυπουργό Σωτήριο Σωτηρόπουλο, σε έργο που είχε ξεκινήσει επί Χαρίλαου Τρικούπη. Ένα φιλόδοξο εγχείρημα με 2.500 εργάτες, που έδωσε νέα δυναμική στη ναυσιπλοΐα.

1929: Η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου ψηφίζει τον νόμο περί «μέτρων ασφαλείας του κοινωνικού καθεστώτος», γνωστό ως Ιδιώνυμο, που στοχεύει στον περιορισμό της κομμουνιστικής δράσης. Η νομοθεσία προκαλεί πολιτικές εντάσεις και κοινωνικές αντιδράσεις.

1943: Ο Μπενίτο Μουσολίνι εξαναγκάζεται σε παραίτηση μετά από απόφαση του Μεγάλου Φασιστικού Συμβουλίου. Σηματοδοτείται το τέλος του φασισμού στην Ιταλία και ανοίγει ο δρόμος για την ανατροπή της συμμαχίας με τον Χίτλερ.

1965: Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, δημοσιεύει στην εφημερίδα «Washington Post» την επιστολή με τίτλο «Η αγωνία του κ. Παπανδρέου», καταγγέλλοντας ευθέως απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης από τους βασιλείς της Ελλάδας. Η δημόσια αυτή παρέμβαση προκαλεί έντονο πολιτικό σάλο και τροφοδοτεί το ήδη τεταμένο κλίμα ενόψει της Αποστασίας, σηματοδοτώντας την απαρχή μιας περιόδου βαθιάς αστάθειας και πολιτικών συγκρούσεων που θα οδηγήσουν τελικά στη δικτατορία. Η επιστολή θεωρείται ηχηρό μήνυμα υπεράσπισης της δημοκρατίας και καταγγελίας των ανακτόρων, αποτυπώνοντας το εύθραυστο πολιτικό τοπίο της εποχής.

1965: Για πρώτη φορά ο Μπομπ Ντίλαν εμφανίζεται με ηλεκτρική κιθάρα. Στους θεατές δεν αρέσει καθόλου ο νέος ήχος, με αποτέλεσμα να τον γιουχάρουν.

1967: Ο πάπας Παύλος VI επισκέπτεται τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα στην Κωνσταντινούπολη. Είναι η πρώτη συνάντηση ηγετών Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Σχίσμα του 1054, μια ιστορική στιγμή συμφιλίωσης.

1978: Γεννιέται στο Όλντχαμ της Αγγλίας η Λουίζ Μπράουν, το πρώτο παιδί του σωλήνα στον κόσμο, μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το γεγονός αλλάζει για πάντα την αναπαραγωγική ιατρική.

1983: Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης διοργανώνει το περίφημο «Πάρτι στη Βουλιαγμένη» με πάνω από 70.000 θεατές. Συμμετέχουν κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως ο Νταλάρας και ο Σαββόπουλος. Θεωρείται το ελληνικό «Γούντστοκ».

1984: Η Σοβιετική κοσμοναύτης, Σβετλάνα Σαβίτσκαγια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που «περπατά» στο διάστημα.

2000: Συντρίβεται λίγο μετά την απογείωση υπερηχητικό Concorde της Air France στο Παρίσι, προκαλώντας τον θάνατο 113 ανθρώπων. Το δυστύχημα σηματοδοτεί το τέλος της εποχής του υπερηχητικού ταξιδιού.

2010: Τα WikiLeaks δημοσιεύουν 90.000 απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, αποκαλύπτοντας πλήθος παραβιάσεων και μυστικών επιχειρήσεων. Είναι η μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία του αμερικανικού στρατού.

2012: Η Βούλα Παπαχρήστου αποκλείεται από την ελληνική αποστολή των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο, λόγω ρατσιστικού σχολίου της στο Twitter. Η υπόθεση προκαλεί δημόσια κατακραυγή και ανοίγει συζήτηση για τα όρια του λόγου στα social media.

2023: Το τραγικό δυστύχημα με το Canadair CL-215 σημειώνεται το μεσημέρι της Τρίτης 25 Ιουλίου στην περιοχή Πλατανιστός Καρύστου, Εύβοια, κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στη μεγάλη φωτιά της Καρύστου. Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, με πλήρωμα τον Σμηναγό Χρήστο Μουλά και τον Ανθυποσμηναγό Περικλή Στεφανίδη, πέφτει αμέσως μετά την άφεση του νερού πάνω από τις φλόγες, κάτω από άγνωστες συνθήκες. Και οι δύο χειριστές χάνουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, συγκλονίζοντας το πανελλήνιο και αναδεικνύοντας το υψηλό τίμημα και την αυτοθυσία των πληρωμάτων που μάχονται κάθε χρόνο ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές. Το συμβάν προκαλεί βαθιά θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κοινωνία, τιμώντας τη μνήμη των πεσόντων ως ήρωες του καθήκοντος.

#ΣανΣήμερα ο Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο

Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης, έχασαν τη ζωή τους όταν το αεροσκάφος τύπου #Canadair CL-215 του οποίου ήταν χειριστές κατέπεσε κατά τη διάρκεια επιχείρησης #αεροπυρόσβεσης για την αντιμετώπιση μεγάλης δασικής #πυρκαγιά στην Κάρυστο… pic.twitter.com/7uPf82dm9i — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Γεννήσεις

1831 – Γρηγόριος Μαρασλής (Grigorios Maraslis), Έλληνας εθνικός ευεργέτης, γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου στην Οδησσό της Ρωσικής Αυτοκρατορίας (νυν Ουκρανίας), με καταγωγή από τα Μαράσια Έβρου. Διετέλεσε για 16 χρόνια δήμαρχος Οδησσού, μεταμορφώνοντας την πόλη με σπουδαία έργα υποδομής, ενώ διακρίθηκε για τη φιλανθρωπία του και τις γενναίες δωρεές προς την ελληνική κοινότητα, την παιδεία και την υγεία τόσο στην Οδησσό όσο και στην Ελλάδα, ιδρύοντας σχολεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα που φέρουν το όνομά του

1994 – Άγιος Παΐσιος, Αγιορείτης μοναχός και σύγχρονος Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γεννήθηκε το 1924 στα Φάρασα της Καππαδοκίας ως Αρσένιος Εζνεπίδης και αφιέρωσε τη ζωή του στην προσευχή, την ταπείνωση και τη διακονία των συνανθρώπων του. Έγινε γνωστός για τα θαύματά του, τις προφητείες και τη σοφία του, προσελκύοντας πλήθη πιστών στο Άγιο Όρος και στη Μονή Σουρωτής Θεσσαλονίκης, όπου και εκοιμήθη στις 12 Ιουλίου 1994. Ανακηρύχθηκε Άγιος το 2015 και τιμάται ιδιαίτερα για το παράδειγμα της αγάπης και της πνευματικής καθοδήγησης που άφησε στην ελληνική κοινωνία και τον ορθόδοξο κόσμο

1967 – Ματ ΛεΜπλανκ (Matt LeBlanc), Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός παγκοσμίως ως Τζόι Τριμπιάνι στη σειρά «Friends» (1994–2004), ένας ρόλος που τον καθιέρωσε στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα και του χάρισε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Emmy. Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 1967 στο Νιούτον της Μασαχουσέτης, με ιταλικές και γαλλοκαναδικές ρίζες. Έπειτα από την τεράστια επιτυχία του, πρωταγωνίστησε στο spin-off «Joey», ενώ αργότερα έπαιξε ως «ο εαυτός του» στην πολυβραβευμένη σειρά «Episodes», με τη βράβευση Χρυσής Σφαίρας το 2012. Συμμετείχε επίσης ως παρουσιαστής στο «Top Gear» και στη σειρά «Man with a Plan», διατηρώντας διαχρονική δημοφιλία ως μία από τις πιο αγαπητές παρουσίες της αμερικανικής τηλεόρασης

Θάνατοι

1967 – Κωνσταντίνος Παρθένης (Konstantinos Parthenis), από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους του 20ού αιώνα και κύριος εκπρόσωπος του μοντερνισμού στην Ελλάδα. Γεννήθηκε το 1878 στην Αλεξάνδρεια, σπούδασε στη Βιέννη και ανέπτυξε προσωπικό ύφος, συνδυάζοντας αρχαία και βυζαντινή εικαστική παράδοση με ευρωπαϊκές τάσεις. Με τη διδασκαλία και το έργο του εκσυγχρόνισε την ελληνική ζωγραφική, δημιουργώντας καλλιτεχνική παρακαταθήκη μέχρι τον θάνατό του το 1967.

2011 – Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού κινηματογράφου. Έγινε γνωστός διεθνώς χάρη στις πολυβραβευμένες ταινίες του, όπως η «Στέλλα» (1955), η «Ηλέκτρα» (1962) και ο εμβληματικός «Ζορμπάς» («Zorba the Greek», 1964), που προτάθηκε για Όσκαρ και καθιέρωσε το συρτάκι διεθνώς. Τα έργα του χαρακτηρίζονται από κοινωνικό ρεαλισμό, δυνατές ερμηνείες και διαχρονικά μηνύματα, ενώ συνεργάστηκε με σπουδαίους ηθοποιούς της εποχής, όπως η Μελίνα Μερκούρη και η Ειρήνη Παππά.

Άννα, Ευπραξία, Ευπράξιος, Ολυμπιάς

Εθνικές Γιορτές – Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα του Διαχειριστή Συστημάτων

Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη των Πνιγμών