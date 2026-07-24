Ο Ολυμπιακός αυτή την ώρα δίνει το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας με αντίπαλο την Αντβέρπ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την ενδεκάδα των Πειραιωτών στην οποία ξεκινάνε βασικοί οι νεαροί Χρήστος φίλης και Ισίδωρος Κουτσίδης.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού είναι: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαφέο, Φίλης, Κουτσίδης, Γκαρθία, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζέλσον Μάρτινς και Γιάρεμτσουκ.

Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποχώρησε από την προετοιμασία του Ολυμπιακού και επέστρεψε στην Αθήνα.

Ο 24χρονος γκολκίπερ ήρθε στην χώρα μας για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του στη Χαλ. Μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτηση του Ζοσέ Σα.