Σε καβγά με συγκρατούμενό του φέρεται να ενεπλάκη ο Σον «Diddy» Κομπς στις ομοσπονδιακές φυλακές FCI Fort Dix, στο Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε απομόνωση, σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ.

Πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο αναφέρουν ότι το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην εβδομάδα, όταν προηγήθηκε λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο κρατούμενους. Η ένταση φέρεται να κλιμακώθηκε, με τους δύο άνδρες να σπρώχνονται και να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

Το επεισόδιο έληξε έπειτα από την παρέμβαση σωφρονιστικών υπαλλήλων, οι οποίοι απομάκρυναν τους δύο κρατούμενους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κομπς μεταφέρθηκε αμέσως σε κελί απομόνωσης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν εξακολουθεί να παραμένει εκεί.

Το TMZ επισημαίνει ότι το περιστατικό ενδέχεται να έχει πειθαρχικές συνέπειες για τον ράπερ και παραγωγό. Η αποφυλάκισή του προβλέπεται επί του παρόντος για τον Φεβρουάριο του 2028, υπό την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρώσει τις προβλεπόμενες μειώσεις ποινής λόγω καλής συμπεριφοράς.

Εκπρόσωπος της φυλακής FCI Fort Dix δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι οι αρχές δεν μπορούν να δημοσιοποιήσουν εσωτερικές πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένους κρατούμενους. Αντίστοιχα, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών ανέφερε ότι δεν σχολιάζει πειθαρχικά ζητήματα ή προσωπικά δεδομένα κρατουμένων για λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του Σον Κομπς δεν έχουν τοποθετηθεί σχετικά με το δημοσίευμα.