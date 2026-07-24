Μετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, Φίλιπ Τζούριτσιτς είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λευκωσίας.

Ο ΑΠΟΕΛ έχει έρθει σε συμφωνία με τον έμπειρο ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα μεταβεί στην Ολλανδία και αν περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στην συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ αναφέρει:

«Καταρχήν συμφωνία με Filip Duricic. Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή Filip Duricic.

Ο Filip Duricic (30/01/1992) αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος. Στην επαγγελματική του καριέρα αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στις Heerenveen, Benfica, Mainz 05, Southampton, Anderlecht, Sampdoria, Sassuolo και Παναθηναϊκό, πραγματοποιώντας συνολικά περισσότερες από 450 επίσημες συμμετοχές, με απολογισμό 66 γκολ και 63 ασίστ σε συλλογικό επίπεδο. Παράλληλα, κατέγραψε περισσότερες από 40 συμμετοχές με την Εθνική Σερβίας.

Ο Filip Duricic θα συναντήσει την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία εκεί όπου θα περάσει από τις απαραίτητες εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις. Σε περίπτωση επιτυχίας θα ολοκληρωθεί η τελική συμφωνία».