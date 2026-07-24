Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν υπολόγιζε τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και βρέθηκε η Λασκ στην Αυστρία να τον πάρει δανεικό λόγω του προπονητή της με τον οποίο είχε ξανασυνεργαστεί και τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Κόντρα πάντως στα δημοσιέυματα που ήθελαν την ΑΕΚ να παίρνει ένα υψηλό loan fee, τελικά θα δοθεί ενοίκιο με μεγάλη ρήτρα αγοράς για του χρόνου.

Το λάθος που έγινε στην ΑΕΚ με τον Λιούμπισιτς, πόσα χρήματα έχει πληρώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος και η συμφωνία με την οποία παραχωρήθηκε στην Λασκ. Bonus και μία μεταγραφική είδηση για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Γκαγιάς Ζαχίντ. Διαβάστε στο Sportdog.gr