Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε δασική περιοχή στη θέση «Προφήτης Ηλίας», στο όρος Καρβούνη της Σάμου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 22:30 σε δύσβατο σημείο, χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές ή άλλες εγκαταστάσεις.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 14ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 10 πυροσβεστικά οχήματα, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό των φλογών.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στη Σάμο. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα της 14ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2026

Παράλληλα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του πύρινου μετώπου μέσω drone που διαθέτει οπτική και θερμική κάμερα. Την ίδια ώρα, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά.