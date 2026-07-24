Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από αιματηρό επεισόδιο έξω από κατοικία στη Σύρο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Για την υπόθεση μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία τόνισε ότι οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς υπάρχει μόνο η εκδοχή των δύο κατηγορουμένων.

«Ουσιαστικά, η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει με βιντεοληπτικό υλικό και με μαρτυρίες τι ακριβώς συνέβη. Έχουμε τη θέση των δύο συλληφθέντων, όμως το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει, αφού δεν είναι πλέον στη ζωή», ανέφερε.

Οι δύο κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι η 41χρονη έφτασε στην κατοικία τους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, ενώ ισχυρίζονται πως κρατούσε μαχαίρι.

«Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν φορούσε τα ρούχα της εργασίας της ή αν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της με χειρουργική μάσκα, όπως αναφέρει το ζευγάρι. Το αν είχε μαζί της μαχαίρι είναι κάτι που θα διαπιστωθεί εργαστηριακά», σημείωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις δείχνουν ότι η γυναίκα τραυματίστηκε αρχικά μέσα στην κατοικία και στη συνέχεια δέχθηκε νέα επίθεση εκτός αυτής.

«Υπάρχουν αναφορές ότι προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σπίτι, κυνηγήθηκε από το ζευγάρι και τραυματίστηκε εκ νέου. Πέρα από το αιχμηρό αντικείμενο, φαίνεται ότι χτυπήθηκε και με άλλα αντικείμενα».

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. γνωστοποίησε ότι οι αστυνομικοί αναζητούν τόσο το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε όσο και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

«Το μαχαίρι αναζητείται από την αστυνομία, όπως αναζητείται και βιντεοληπτικό υλικό για να δούμε πώς έφτασε η γυναίκα στην οικία του ζευγαριού και τι συνέβη στη συνέχεια», ανέφερε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε η 40χρονη.

«Πρέπει να περιμένουμε την ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί με πόσα αντικείμενα και με ποιον τρόπο τραυματίστηκε η γυναίκα και κατέληξε», υπογράμμισε.

«Έχουν αναφέρει κάποια πράγματα στην αστυνομία οι δύο κατηγορούμενοι, χωρίς όμως να εξηγείται ακόμη, με αντικειμενικά στοιχεία, για ποιον λόγο η γυναίκα έφτασε στην οικία και τι ακριβώς προηγήθηκε. Για τον λόγο αυτό αναζητούμε βιντεοληπτικό υλικό και πρόσθετες μαρτυρίες», κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.