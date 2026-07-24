Για όλα τα μεταγραφικά ζητήματα του Ολυμπιακού, μίλησε ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα των Πειραιωτών με την Αντβέρπ.

Ο κ. Καραπαπάς τόνισε αρχικά πως ο Τζολάκης βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του στη Χαλ, πως η μεταγραφή του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς δεν προχώρησε, καθώς τον «έκοψε» ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εκτίμησε πως ο νέος τερματοφύλακας θα είναι ο Ζοσέ Σα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην μεταγραφή του κεντρικού μέσου που θέλουν οι Πειραιώτες, έχοντας ως πρώτες επιλογές τους Ρέμο Φρόιλερ και Αντόνιο Μπλάνκο, αλλά και για τις προτάσεις που ήρθαν για παίκτες του Ολυμπιακού και απορρίφθηκαν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Κώστα Καραπαπά:

«Ήθελα ν’ απευθυνθώ στον κόσμο του Ολυμπιακού. Αντιλαμβάνομαι όσα γράφονται και λέγονται και διάφορες υπερβολές. Υπάρχει μια μόδα που κάνουν υψηλή κριτική για μεταγραφές και ρόστερ.

Θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής: Για τον Τζολάκη, από τότε που κατακτήσαμε το ευρωπαϊκό, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παίξει σε υψηλό πρωτάθλημα. Είναι παιδί δικό μας. Είμαστε μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ πολλά χρόνια. Νοιαζόμαστε περισσότερο γι’ αυτόν απ’ ό,τι περισσότεροι άνθρωποι.

Του ξεκαθαρίσαμε ότι αυτό θα γινόταν την κατάλληλη στιγμή. Υπήρχε μια πρόταση την οποία όλοι γνωρίζετε. Ήταν εκτός ομάδας. Τον διευκολύναμε και γύρισε στην Αθήνα για να τελειώσει τη μεταγραφή, ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε με την Ναϊμέγκεν. Θα αποκτηθεί τερματοφύλακας.

Επειδή ακούγονται πολλά πράγματα, για τις μεταγραφές, για την ενίσχυση. Έχουμε δεύτερο τερματοφύλακα τον Πόποβιτς. Φέραμε τον Στουρνάρα. Θα συμπληρωθεί από πολύ καλό πρώτο τερματοφύλακα.

Δεξιά ήρθε παιδί από την Πριμέρα Ντιβιζιόν, ο Μαφέο, με γεμάτες χρονιές. Ήταν στόχος μεγάλων ομάδων. Στο δεξί άκρο υπάρχει και ο Ροντινέι και ήρθε και ο Σάλιακας. Ορισμένοι σχολίασαν διάφορα. Αν είχαμε πάρει κάποιον ξένο, δεν θα έλεγε κανείς γιατί ήρθε ο τάδε παίκτης.

Για να το καταλάβουν οι Ολυμπιακοί, δεν ανακατεύομαι εγώ με τις μεταγραφές. Επειδή όμως το παιδί αυτό (σ.σ. Σάλιακας), το ξέρω από παιδάκι, ήμουν ο πρώτος που τον πήρα τηλέφωνο. Μου είπε «Κύριε Κώστα, γυρίζω σπίτι;». Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία. Ενισχύθηκε και με ελληνικό στοιχείο το δεξί μπακ. Ορτέγκα και Μπρούνο για αριστερά. Είναι παιδιά που έχουν προτάσεις. Δεν τις έχουμε δεχθεί.

Στα σέντερ μπακ, Ρέτσος, Πιρόλα, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο και προσθέστε και Κουτσίδη. Είναι από τις καλύτερες πεντάδες που είχαμε. Στα χαφ δεν έχει φύγει κανείς. Κανείς Έσε και Μουζακίτης. Θα προστεθεί κι ένα εξαιρετικό Νο.8.

Πάμε μπροστά. Ζότα. Από την πρώτη στιγμή δείχνει τι είναι. Παίζει όλες τις θέσεις πίσω από τον επιθετικό και μπορεί και ως στράικερ. Έχουμε φέρει τον Ρόκα. Δαπανήθηκε ένα τεράστιο ποσό για ένα παιδί από τη La Liga. Έχουμε τον Ζέλσον, ήρθε ο Φορτούνης, παίζει και ο Ροντινέι πλάγια, έχουμε και τον Λουίζ, για τον οποίο επίσης έχουμε προτάσεις.

Οι αντίπαλοί μας στην Ελλάδα έχουν ενάμιση στράικερ. Εμείς έχουμε τον Ελ Κααμπί, τον Ταρέμι, τον Γιάρεμτσουκ και τον Κλέιτον. Τέσσερις. Δεν θα είναι όλοι εδώ όταν αρχίσει η χρονιά. Θα μπορούσαν να είναι βασικοί σε άλλη ομάδα. Αποκλείεται να δεχθούν ποδοσφαιριστές όπως ο Ταρέμι και ο Γιάρεμτσουκ να έχουν λιγότερο χρόνο συμμετοχής.

Έχουμε ομάδα πιο γεμάτη από άλλες χρονιές. Να το μάθει όλος ο κόσμος. Οι μεγάλες ομάδες, έχουν τμήματα σκάουτινγκ. Όλο τον χρόνο δουλεύουν και έχουν λίστες για κάθε θέση. Όταν έχουν πρόταση οι ομάδες, όπως π.χ, από τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα, πρέπει να έχουν έτοιμη τη λύση.

Έπειτα λένε στον προπονητή, σε περίπτωση που φύγει αυτός, έχουμε αυτόν. Σου κάνει; Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει κάποιος χωρίς να τον εγκρίνει ο Μεντιλίμπαρ. Κάθε μέρα να διαψεύδουμε 10 ονόματα; Αν δεν θέλει ο προπονητής κάποιον, δεν θα έρθει. Θέλει ο τερματοφύλακάς του να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να παίζει άμεσα, έχει κάποια χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχει περίπτωση, ο Λιβάκοβιτς, δεν ενέκρινε ο Μεντιλίμπαρ. Εκείνος αποφασίζει. Να καταλάβει ο κόσμος ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ξυπνάμε το πρωί και διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν! Να βγαίνουμε να πούμε ότι δεν θα έρθει ο Γκορέτσκα; Το αυτονόητο δηλαδή;

Να καταλάβει και ο κόσμος πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ποτέ «κοιτάμε αυτό τον παίκτη». Ό,τι υπάρχει στον Τύπο είναι από ρεπορτάζ ή αναπαραγωγή σε όλο τον κόσμο. Δεν θ’ απολογηθούμε γι’ αυτό. Παίρνουμε θέση μόνο για τις πραγματικές περιπτώσεις. Κάναμε μια διαρροή για τον Στάνιτς. Και εμφανίστηκε ένας τύπος και ζητούσε δικά του λεφτά. Δεν τα δεχόμαστε, δεν εκβιαζόμαστε.

Έχουμε έναν ιδιοκτήτη που είναι στο τοπ επίπεδο του ποδοσφαίρου. Έχει ομάδα στην Premier League. Μην τρελαθούμε. Μιλάω σαν παρατηρητής και σαν άνθρωπος που θέλει να μιλάει στον κόσμο του Ολυμπιακού. Στηρίξτε την ομάδα. Αν κάτσω και γράψω 30 χαφ, δεν θα πετύχω έναν;

Να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός με όσους γράφονται. Η ομάδα έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ που θα ενισχυθεί εκεί που πρέπει. Και στον τερματοφύλακα και στο Νο.8 και ό,τι αλλαγή γίνεται, και προς τα έξω, αφού πρέπει ν’ αδειάσει η ομάδα και για την ευρωπαϊκή λίστα.

Όλοι μαζί, έχουμε δρόμο ακόμα. Κοιτάζουμε το πρώτο ματς με τη Ναϊμέγκεν με τους παίκτες που έχουμε, ίσως και με τερματοφύλακα και χαφ και όποιος φεύγει θ’ αλλάζει ή δεν θ’ αλλάζει. Θα το δούμε στην πορεία. Δεν ήταν εύκολο για εμάς να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να ρωτήσουμε για τον Όσο; Δεν έχουμε πρώην συνεργάτες στη Σεβίλλη; Έχουμε φτάσει σε σημείο να λέμε ότι δεν παίρνει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ ενώ έχουμε δυο. Ποιος θα παίξει; Δεν πρέπει να φύγει κάποιος;

Αφήστε τους παίκτες που έχουν έρθει να δείξουν κάτι. Να τους δείτε στο γήπεδο. Και ο Ρόκα που ήταν επιθυμία του Μεντιλίμπαρ, ο Ζότα που είναι αποδεδειγμένα καλός παίκτης και όλοι οι άλλοι. Φτιάχνεται μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Λίγη υπομονή και λιγότερα ονόματα. Μην έχει κάποιος την εντύπωση ότι κάθε μέρα θα βγαίνουμε και θα λέμε αυτό δεν είναι έτσι.

Έχουμε διάφορα ονόματα, τα έχουμε θέσει στον προπονητή μας, θα διαλέξει μαζί με τον προπονητή τερματοφυλάκων. Και κάποιος θα είναι η τελική επιλογή. Είμαστε σε συζητήσεις και με το Νο.8, δεν ξέρουμε αν θα παίξει με Ναϊμέγκεν. Δεν είναι απαραίτητο πως θα παίξει αμέσως όποιος έρθει. Σίγουρα θα πάρουμε γκολκίπερ και 8. Έχουμε πολλούς που πρέπει να φύγουν. Αν φύγει κάποιος, δημιουργείται κενό. Αν έρθουν προτάσεις, δεν θα πρέπει να πάρουμε παίκτη;

Πόσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το παιδί τον Φίλη; Είναι 18 χρονών, από τον Ασπρόπυργο, βαμμένος Ολυμπιακός. Αν ήταν Φιλίνιο από τη Βραζιλία θα έλεγε ‘πω πω…’».