Μια limited edition collection της σχεδιάστριας και επιχειρηματία Ευγενίας Νιάρχου που περιλαμβάνει κοσμήματα εμπνευσμένα από το όραμα που είχε η δημιουργός τους για έναν πλανήτη, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τοπία, φυσικά φαινόμενα και συναρπαστικά έμβια όντα, έχει «ταξιδέψει» σήμερα στο πρότυπο ξενοδοχείο-θέρετρο της Αθανασίας Κομνηνού στην Αντίπαρο, το περίφημο «Τhe Rooster».

Πρόκειται ουσιαστικά για την δεύτερη φορά που συνεργάζονται η Ευγενία Νιάρχου με την Αθανασία Κομνηνού πάνω σε αυτό το trunk show που πραγματοποιείται σήμερα και αμέσως μετά την παρουσίαση της συλλογής της «VENYX» στο «Conrad Athens The Illisian» το προηγούμενο διάστημα.

Τα κοσμήματα που παρουσιάζονται σήμερα στο πρότυπο ξενοδοχείο – θέρετρο της Αθανασίας Κομνηνού, ενσαρκώνουν την αισθητική σύνθεση που ανακαλύπτει σε αυτά η δημιουργική διευθύντρια και σχεδιάστρια Ευγενία Νιάρχου, στην τελευταία της συλλογή.