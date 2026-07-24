Πριν μερικούς μήνες όταν η ΑΕΚ είχε ασχοληθεί σοβαρά με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος η Ένωση να πληρώσει τόσα χρήματα για έναν Έλληνα μπακ, ο οποίος τελικά κατέληξε στον Παναθηναϊκό με 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ νωρίτερα υπήρχε σοβαρό ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό.

Ο Τεχνικός Διευθυντής πήρε τώρα άλλη μία δύσκολη απόφαση για Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατέληξε σε άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα και συγκεκριμένα στον Ολυμπιακό, ο οποίος ενίσχυσε τον ελληνικό του κορμό με μία καλή προσθήκη. Διαβάστε περισσότερα στο Sportdog.gr