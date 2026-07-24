Σειρήνες συναγερμού ήχησαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία ενεργοποίησης του συστήματος προειδοποίησης.

«Ήχησαν σειρήνες. Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στην πλησιέστερη ασφαλή τοποθεσία», αναφέρει το μήνυμα του υπουργείου Εσωτερικών που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ.

Το Μπαχρέιν βρίσκεται το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπο με επαναλαμβανόμενες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν, με τις σειρήνες να ενεργοποιούνται σχεδόν σε καθημερινή βάση λόγω της κλιμάκωσης της έντασης στην περιοχή.