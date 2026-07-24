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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε απευθείας συνομιλίες με το Ιράν την Παρασκεύη μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο συμφωνίας όσο και εκείνο μιας νέας, μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται αυτή τη φορά πιο αποφασισμένη στις επαφές με την Ουάσιγκτον. «Νομίζω ότι αυτή τη φορά εμφανίζονται, με μεγάλη διαφορά, πιο σοβαροί από ποτέ», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε τις εκκλήσεις για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ επικρατούν στο πεδίο. «Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνεις όταν κερδίζεις έναν πόλεμο; Να σταματήσεις να πολεμάς; Κερδίζουμε τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά. Αυτή τη στιγμή συνομιλούμε μαζί τους και είναι διατεθειμένοι να κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε.

Ερωτηθείς για δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «μαζικής επίθεσης» στο Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει ποια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια απόφαση.

«Συνομιλούμε μαζί τους. Ίσως να μη φτάσουμε ποτέ σε κάποιο σημείο καμπής ή ίσως τελικά να φτάσουμε», απάντησε.

Σε ιδιαίτερα οξύ τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία μπορεί είτε να αποδεχθεί την ήττα είτε να επιχειρήσει να κρυφτεί. «Ίσως παραδεχτούν την ήττα τους ή ίσως απλώς μπουν σε κάποια σπηλιά και κρυφτούν. Έχουν πολύ βαθιές σπηλιές, όπου μπορούν να κρυφτούν», είπε.

Ο Τραμπ κατηγόρησε ακόμη το Ιράν ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι, εάν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το είχε ήδη χρησιμοποιήσει.

«Το Ιράν, κατά τρόπο σοκαριστικό, άρχισε να επιτίθεται σε όλους, σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το είχε χρησιμοποιήσει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις επαφές με την Τεχεράνη, αποκάλυψε ότι στις συνομιλίες εμπλέκονται πολλά κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Ερωτηθείς εάν συμμετέχει ο Στιβ Γουίτκοφ, απάντησε: «Κατά κάποιον τρόπο, σχεδόν όλοι. Ο Τζέι Ντι, ο Μάρκο — πολλοί άνθρωποι συνομιλούν. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε επίσης τη σημερινή στάση απέναντι στο Ιράν με τις αντιδράσεις που, όπως είπε, είχε προκαλέσει στο παρελθόν η πολιτική του στη Βενεζουέλα.

«Όταν αποφάσισα να παρέμβω στη Βενεζουέλα, όλοι ήταν αντίθετοι. Δύο ημέρες αργότερα, όμως, έλεγαν: “Ουάου, αυτό ήταν φανταστικό”. Πολλοί λένε ήδη το ίδιο και για το Ιράν», δήλωσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.