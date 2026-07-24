Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε απευθείας συνομιλίες με το Ιράν την Παρασκεύη μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο συμφωνίας όσο και εκείνο μιας νέας, μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης.

Trump on Iran:



We are talking to them right now. I think they are getting more and more serious as the days go by.



I consider the deal the smarter way, but doing what we are doing is the easier way.



We are locked and loaded. pic.twitter.com/7cRbi9WdAR — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται αυτή τη φορά πιο αποφασισμένη στις επαφές με την Ουάσιγκτον. «Νομίζω ότι αυτή τη φορά εμφανίζονται, με μεγάλη διαφορά, πιο σοβαροί από ποτέ», ανέφερε.

Trump on Iran:



I think they are being, by far, the most serious so far. pic.twitter.com/laufxygDqq — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Παράλληλα, απέρριψε τις εκκλήσεις για άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών, ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ επικρατούν στο πεδίο. «Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνεις όταν κερδίζεις έναν πόλεμο; Να σταματήσεις να πολεμάς; Κερδίζουμε τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά. Αυτή τη στιγμή συνομιλούμε μαζί τους και είναι διατεθειμένοι να κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε.

Trump on Iran:



What are you supposed to do when you are winning a war? Stop fighting?



We are winning the war by a lot. We are talking to them right now, and they are willing to do things that they would have never done. pic.twitter.com/rRUhRFUsHH — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Ερωτηθείς για δημοσίευμα του Axios, σύμφωνα με το οποίο εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «μαζικής επίθεσης» στο Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει ποια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τέτοια απόφαση.

Reporter: You told Axios you are considering a "massive attack" on Iran. What is your tipping point?



Trump: We are talking to them. Maybe there won't be a tipping point, or maybe there will be. pic.twitter.com/amEBIQf63j — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

«Συνομιλούμε μαζί τους. Ίσως να μη φτάσουμε ποτέ σε κάποιο σημείο καμπής ή ίσως τελικά να φτάσουμε», απάντησε.

Σε ιδιαίτερα οξύ τόνο, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία μπορεί είτε να αποδεχθεί την ήττα είτε να επιχειρήσει να κρυφτεί. «Ίσως παραδεχτούν την ήττα τους ή ίσως απλώς μπουν σε κάποια σπηλιά και κρυφτούν. Έχουν πολύ βαθιές σπηλιές, όπου μπορούν να κρυφτούν», είπε.

Reporter: When will Iran cry uncle and actually come to the table?



Trump: Maybe they will cry uncle, or maybe they will just go into a cave and hide.



They have very deep caves where they can hide. pic.twitter.com/SVhp8nGuc3 — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Ο Τραμπ κατηγόρησε ακόμη το Ιράν ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι, εάν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το είχε ήδη χρησιμοποιήσει.

Trump on Iran:



Iran, shockingly, started shooting at everybody all over the Middle East.



If they had a nuclear weapon, they would have used that. pic.twitter.com/3Ytxvxuqrc — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

«Το Ιράν, κατά τρόπο σοκαριστικό, άρχισε να επιτίθεται σε όλους, σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Αν διέθετε πυρηνικό όπλο, θα το είχε χρησιμοποιήσει», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις επαφές με την Τεχεράνη, αποκάλυψε ότι στις συνομιλίες εμπλέκονται πολλά κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης. Ερωτηθείς εάν συμμετέχει ο Στιβ Γουίτκοφ, απάντησε: «Κατά κάποιον τρόπο, σχεδόν όλοι. Ο Τζέι Ντι, ο Μάρκο — πολλοί άνθρωποι συνομιλούν. Είναι πολύ σημαντικό ζήτημα».

Reporter: You say you are talking with Iran. Who is involved? Witkoff?



Trump: Sort of everybody. JD, Marco—a lot of people are talking. It's a big deal. pic.twitter.com/HaNX7JoCMT — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε επίσης τη σημερινή στάση απέναντι στο Ιράν με τις αντιδράσεις που, όπως είπε, είχε προκαλέσει στο παρελθόν η πολιτική του στη Βενεζουέλα.

Trump on Iran:



When I went into Venezuela, everyone was against it. Then, two days later, they said, "Wow, that's fantastic."



A lot of people are saying that with Iran already. pic.twitter.com/jBkt4oLv8p — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

«Όταν αποφάσισα να παρέμβω στη Βενεζουέλα, όλοι ήταν αντίθετοι. Δύο ημέρες αργότερα, όμως, έλεγαν: “Ουάου, αυτό ήταν φανταστικό”. Πολλοί λένε ήδη το ίδιο και για το Ιράν», δήλωσε.

Αναφερόμενος εξάλλου στη συμφωνία για την πυρηνική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, επανέλαβε ότι δεν θα προχωρήσει παρά μόνο εάν το βασίλειο ενταχθεί στις λεγόμενες Συμφωνίες του Αβραάμ και εξομαλύνει τις σχέσεις του με το Ισραήλ.