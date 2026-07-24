Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλει και νέους δασμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κινήσει μια εμπορική έρευνα σε βάρος των Βρυξελλών, για τα πρόστιμα που επέβαλε σε αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, με τελευταίο στη σειρά το Google.

«Η ΕΕ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτήν την παράνομη και ανήθικη συμπεριφορά, εναντίον της οποίας την προειδοποιώ διαρκώς», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Θα ξεκινήσουμε αμέσως έρευνα με βάση το άρθρο 301» για «πρακτικές που έχουν ως στόχο να μαδήσουν τις αμερικανικές εταιρείες», πρόσθεσε, απειλώντας με «σημαντικούς δασμούς» τις χώρες της ΕΕ.

«Οι ΗΠΑ δεν είναι αγελάδα για άρμεγμα από την Ευρώπη», κατέληξε.

Το άρθρο 301 του εμπορικού νόμου του 1974 επιτρέπει στην αμερικανική κυβέρνηση να ερευνά πρακτικές άλλων χωρών τις οποίες θεωρεί ότι εισάγουν διακρίσεις και να προβαίνει σε αντίποινα επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, εμπορικούς δασμούς.

Την Πέμπτη η ΕΕ επέβαλε στη Google πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατομμυρίων ευρώ για παραβιάσεις του ανταγωνισμού στην διαδικτυακή αναζήτηση και στο κατάστημα εφαρμογών Google Play.