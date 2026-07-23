Πρόστιμα συνολικού ύψους 890 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Google, κρίνοντας ότι παραβίασε τους κανόνες του Ψηφιακού Νόμου για τις Αγορές (Digital Markets Act – DMA) τόσο μέσω της μηχανής αναζήτησής της όσο και μέσω του καταστήματος εφαρμογών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ευνοούσε τις δικές της υπηρεσίες έναντι εκείνων των ανταγωνιστών της, ενώ παράλληλα περιόριζε τους προγραμματιστές εφαρμογών ως προς τις επιλογές που μπορούσαν να προσφέρουν στους καταναλωτές.

Οι παραβάσεις που διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι η Google παραβίασε τον Digital Markets Act δίνοντας προτεραιότητα στις δικές της υπηρεσίες, όπως οι προσφορές για αγορές και ξενοδοχεία, στα αποτελέσματα αναζήτησης, εις βάρος των αντίστοιχων υπηρεσιών ανταγωνιστικών εταιρειών.

Παράλληλα, διαπίστωσε ότι η εταιρεία παραβίασε τον ίδιο κανονισμό εμποδίζοντας τους προγραμματιστές εφαρμογών να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε φθηνότερες προσφορές μέσω ιστοσελίδων ή εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών.

Για τις δύο παραβάσεις επιβλήθηκαν ξεχωριστά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, η Google καλείται να καταβάλει 460 εκατ. ευρώ για την υπόθεση που αφορά τη μηχανή αναζήτησης και 430 εκατ. ευρώ για την παράβαση που σχετίζεται με το κατάστημα εφαρμογών.

Οι αλλαγές που απαιτεί η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέταξε τη Google να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης με «δίκαιο και χωρίς διακρίσεις τρόπο», ενώ παράλληλα ζήτησε να επιτρέψει στους προγραμματιστές εφαρμογών να υποβάλλουν προσφορές εκτός του δικού της καταστήματος εφαρμογών.

Η Επιτροπή σημείωσε ακόμη ότι η Google έχει ήδη αρχίσει να δοκιμάζει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζει στα αποτελέσματα αναζήτησης τις δικές της υπηρεσίες, όπως εκείνες που αφορούν αγορές και αεροπορικές πτήσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι αλλαγές αυτές συνιστούν «ουσιαστική πρόοδο προς τη συμμόρφωση».

Τι σημαίνει η απόφαση για τους καταναλωτές

Ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι οι καταναλωτές θα είναι οι άμεσοι ωφελημένοι από την απόφαση, επισημαίνοντας: «Τα αποτελέσματα αναζήτησης θα είναι διαφορετικά στην Ευρώπη και η εταιρεία θα πρέπει να προσαρμόσει τη μηχανή αναζήτησής της στο εξής».

Η απόφαση για την επιβολή των προστίμων ενδέχεται να προκαλέσει την αντίδραση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν από τη λήξη μιας σειράς προσωρινών παγκόσμιων δασμών που αφορούν περίπου 60 χώρες.

Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι δεν υπάρχει γνώση για το πώς είναι πιθανό να αντιδράσει ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ έχει το «κυρίαρχο δικαίωμα» να ρυθμίζει τη λειτουργία των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών εντός της δικής της δικαιοδοσίας. Όπως διευκρίνισε, η χρονική στιγμή της επιβολής του προστίμου δεν συνδέεται με τους δασμούς.