Τραγωδία σημειώθηκε με ένα κοριτσάκι 18 μηνών που πέθανε, γιατί το ξέχασαν για οκτώ ώρες σε σχολικό λεωφορείο, εν μέσω καύσωνα.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Αλμάδα της Πορτογαλίας και σύμφωνα με το πρακτορείο Lusa η μικρή Σοφία επιβιβάστηκε στο σχολικό περίπου στις 08:00 το πρωί της Πέμπτης, προκειμένου να μεταφερθεί στον βρεφικό σταθμό.

Οι υπεύθυνοι όμως, ξέχασαν το παιδί μέσα στο όχημα και η απουσία της μικρής έγινε αντιληπτή λίγο πριν από τις 16:00 το μεσημέρι, όταν πήγε η μητέρα της να την πάρει για να γυρίσουν σπίτι.

Οι εργαζόμενοι εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησαν ασθενοφόρο, με τους διασώστες να καταβάλουν προσπάθειες να το επαναφέρουν στη ζωή, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Η αστυνομία έχει αναλάβει την υπόθεση και διεξάγει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το 18 μηνών κοριτσάκι παρέμεινε επί ώρες εγκλωβισμένο στο όχημα.