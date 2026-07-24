Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με την Αττική να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων. Η απότομη μεταβολή του καιρού έφερε καταρρακτώδεις βροχές, θυελλώδεις ανέμους, χαλαζοπτώσεις και πρωτοφανή κεραυνική δραστηριότητα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, πτώσεις δέντρων, πλημμυρικά φαινόμενα και υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μέσα σε λίγες ώρες έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 112.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα, ενώ η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

«Άνοιξαν» οι ουρανοί στην Αθήνα

Το απόγευμα της Παρασκευής (24/07) η κακοκαιρία έφτασε με σφοδρότητα στην Αττική. Λίγο πριν από τις 19:00 ο ουρανός σκοτείνιασε, πυκνά σύννεφα κάλυψαν το λεκανοπέδιο και μέσα σε λίγα λεπτά ξέσπασε έντονη νεροποντή, συνοδευόμενη από ισχυρές ριπές ανέμου και συνεχή ηλεκτρική δραστηριότητα.

Οι δρόμοι γέμισαν νερά, η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά και εκατοντάδες πολίτες αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς η βροχή ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Αναφορές για ισχυρές καταιγίδες υπάρχουν από το Παλαιό Φάληρο, την Καλλιθέα, τη Δάφνη, τον Υμηττό, το Χαλάνδρι, τη Μεταμόρφωση, τη Νέα Μάκρη, την Κυψέλη, τα Εξάρχεια, το Χαϊδάρι, το Γαλάτσι, τα Κάτω Πατήσια, αλλά και το κέντρο της Αθήνας.

Στα δυτικά προάστια, όπως στο Περιστέρι και την Πετρούπολη, καταγράφηκαν ακόμη και χαλαζοπτώσεις, ενώ στο Ίλιον οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν εικόνες έντονης κακοκαιρίας.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα

Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Λόγω συσσώρευσης υδάτων, η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πειραιώς:

από το ύψος της Χαμοστέρνας στο ρεύμα προς Αθήνα,

και από το ύψος της Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα προς Πειραιά.

Οι οδηγοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις, ενώ αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στο Περιστέρι, ενώ δρόμοι στο Κολωνάκι καλύφθηκαν από μεγάλες ποσότητες νερού.

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά – Διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ

Ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά σημειώθηκε στον Πειραιά, όπου οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την κατάρρευση σκαλωσιάς που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η μεταλλική κατασκευή έπεσε πάνω στον δρόμο, προκαλώντας ζημιές σε οχήματα και μοτοσικλέτες, ενώ ένας διερχόμενος οδηγός μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά.

Η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα της οδού, ενώ η πτώση της σκαλωσιάς προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Τραμ.

Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε αρκετές περιοχές.

Δέντρα έπεσαν στο Παγκράτι, στο Άλσος Ιλίου αλλά και σε άλλες συνοικίες της δυτικής Αττικής, ενώ αναφέρθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές όπως τα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μόνο στην Αττική η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 100 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους και αντλήσεις υδάτων, κυρίως στον Δήμο Αθηναίων και στη δυτική Αττική.

Πάνω από 112.000 κεραυνοί μέσα σε λίγες ώρες

Εντυπωσιακή είναι η ένταση της κεραυνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετεωρολογικών δικτύων, περισσότεροι από 112.780 κεραυνοί καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε ολόκληρη τη χώρα, γεγονός που αποτυπώνει τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας.

Οι κεραυνοί συνοδεύουν τις ισχυρές καταιγίδες που εκδηλώνονται από το πρωί σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Η κακοκαιρία σαρώνει ολόκληρη τη χώρα

Η επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε από τις πρωινές ώρες και επηρέασε πολλές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στη Ζάκυνθο και τη Θεσσαλονίκη, ενώ στη Δράμα και στα Γρεβενά καταγράφηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις.

Στη Φθιώτιδα οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν στέγη κτιρίου και προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Στη Χαλκιδική ανεμοστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του σε παραλιακή περιοχή, προκαλώντας αναστάτωση στους λουόμενους, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν ακόμη σε Αγρίνιο, Βόλο, Μαγνησία, Λάρισα και σε πολλές περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες από τον θεσσαλικό κάμπο, όπου ο ουρανός σκοτείνιασε από πυκνά νέφη και διαδοχικοί κεραυνοί φώτιζαν τον ορίζοντα.

Μηνύματα από το 112 και κατάσταση αυξημένης επιφυλακής

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας, καθώς και της Σκύρου.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους και χειμάρρους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Παράλληλα, αρκετές περιοχές παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά το βράδυ.

Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις των μετεωρολόγων, η κακοκαιρία θα αρχίσει να παρουσιάζει σταδιακή εξασθένηση από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Ωστόσο, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επιμείνουν σε περιοχές της Εύβοιας, των Σποράδων και του βορειοανατολικού Αιγαίου, πριν τα φαινόμενα υποχωρήσουν σημαντικά από το μεσημέρι και μετά, δίνοντας τη θέση τους σε πιο ήπιες καλοκαιρινές συνθήκες.