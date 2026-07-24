Την ενίσχυση της Σπάρτης με μια επιπλέον Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΟΠΔΙ) για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εγκληματικότητας σε οικισμούς με ευάλωτες ομάδες και υψηλή παραβατικότητα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών της Λακωνίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά την επίσκεψή του στην Πελοπόννησο, σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, συνοδευόμενος από τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Πελοποννήσου, Υποστράτηγο Ηλία Αξιοτόπουλο.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραβατικότητας που καταγράφονται σε συγκεκριμένες περιοχές στη Λακωνία τονίζοντας πως, η Πελοπόννησος είναι ασφαλής περιφέρεια και οι κάτοικοι έχουν υψηλό αίσθημα ασφάλειας, χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουν όλη μέρα οι άντρες και οι γυναίκες της Αστυνομίας. «Για τα ιδιαίτερα προβλήματα της εγκληματικότητας ή της παραβατικότητας που παρατηρούνται σε ορισμένους οικισμούς με ευάλωτες ομάδες έχουμε προβλέψει την παρουσία Ομάδων Πρόληψης και Διαμεσολάβησης. Αποφασίσαμε, μάλιστα, να ενισχύσουμε περαιτέρω τη Σπάρτη με ακόμη μία Ομάδα, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή αμφιβολία και για το ενδιαφέρον, αλλά και για την πραγματική ασφάλεια της περιοχής».

Έστειλε, δε, μήνυμα μηδενικής ανοχής, απέναντι σε «όλους εκείνους, οι οποίοι μέσα στο πλαίσιο της Δημοκρατίας μας δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι η νομιμότητα αποτελεί υποχρέωση και η συμμετοχή σε αυτή αποτελεί, επίσης, επιταγή του νόμου, της τάξης και του συντάγματός μας. Οι υπηρεσίες δίνου/ν καθημερινά μάχη για την οικονομική ειρήνη και την ασφάλεια και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση εδώ στην Πελοπόννησο με τα ιδιαίτερα προβλήματα στους οικισμούς που υπάρχει παραβατικότητα. Πλέον, υπάρχει μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα και η παρουσία μας είναι καθημερινά μέσα στους οικισμούς χωρίς καμία διαπραγμάτευση, έτσι ώστε να προστατεύουμε και τα μέλη αυτών των οικισμών από διάφορους αυθαιρέτους παραβατικούς, οι οποίοι, δυστυχώς δεν αντιλαμβάνονται την έννοια της κοινωνικής συμβίωσης και του κοινωνικού συμβολαίου», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε το πολύ σημαντικό έργο που κάνουν οι υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής αστυνόμευσης. Σε ότι αφορά στην Τροχαία, με την καταγραφή λιγότερων τροχαίων, με την αύξηση των ελέγχων και των αλκοτέστ, όπου καταγράφεται μείωση στους οδηγούς που συλλαμβάνονται υπό την επήρεια αλκοόλ, επομένως και συμμόρφωσή τους, αλλά και ένδειξη αλλαγής οδηγικής κουλτούρας και συμπεριφοράς. Σε ότι αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, αναφέρθηκε στα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας που εδρεύουν στις Αστυνομικές Διευθύνσεις σε όλη τη χώρα, όπως και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Πελοποννήσου, όπου «εξειδικευμένοι αστυνομικοί φιλοξενούν τα θύματα, δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να σπάσει η σιωπή να καταγγελθούν τα βίαια επεισόδια σε βάρος των θυμάτων κυρίως γυναικών ή παιδιών ή ηλικιωμένων, στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας».

Έμφαση έδωσε ο κ. Χρυσοχοίδης στο ζήτημα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας σημειώνοντας πως «η χώρα μας πρωτεύει όπως διακηρύχθηκε επίσημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι είμαστε πρωτοπόροι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, έτσι ώστε η χώρα αυτή να είναι ασφαλής για τους κατοίκους και για τους επισκέπτες της. Οι κρίσιμες υποδομές και οτιδήποτε σχετίζεται με τη λειτουργία του κράτους και της κοινωνίας μας είναι κρίσιμο θέμα, η ασφάλεια μεγάλο, υπέρτατο ατομικό συνταγματικό δικαίωμα και ταυτόχρονα υψίστη προτεραιότητα για κάθε θεσμική οργανωμένη πολιτεία, για τη δημοκρατία να παρέχει αυτό το αγαθό σε όλους τους πολίτες ισότιμα και καθολικά. Αυτή είναι η αποστολή μας και για αυτό η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί επίσης μια μεγάλη προτεραιότητα». Τέλος αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που, όπως είπε «τιμά την Ελλάδα με 2.000 συλλήψεις μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, με περίπου 700 προφυλακίσεις και οι υπόλοιποι βρίσκονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών προκειμένου να δικαστούν για τις εγκληματικές ομάδες τις οποίες συγκρότησαν».

Σχετικά με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας, ο υπουργός τόνισε πως, έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί το νομοθετικό καθεστώς και αναφέρθηκε στην πιο σημαντική ρύθμιση που είναι ότι ο υπότροπος ο οποίος, αν και είχε διαπράξει δεύτερο κακούργημα, στο προηγούμενο καθεστώς, κυκλοφορούσε ελεύθερος, τώρα υποχρεωτικά, πλέον, είναι έγκλειστος στη φυλακή.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των διευθυντών όλων των Αστυνομικών Διευθύνσεων των νομών, των επικεφαλής των υπηρεσιών ΟΠΚΕ, Τροχαίας, Ενδοοικογενειακής Βίας, Ανώτερων Αξιωματικών και Στελεχών της ΕΛ.ΑΣ παρουσιάστηκε ο απολογισμός των στοιχείων από τις επιχειρησιακές δράσεις και τέθηκαν οι στόχοι για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, όπως είπε ο υπουργός όπου δεν λειτουργεί στο βαθμό που θα θέλαμε, βελτιώνουμε, ενισχύουμε, κινούμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικά, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μας.

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Ευρώτα, Δήμο Βέρδο και επισκέφθηκε τον δήμαρχο Σπάρτης Μιχαήλ Βακαλόπουλο, με τον οποίο προχώρησαν και σε κοινές δηλώσεις. «Είμαστε εδώ για να διαβεβαιώσουμε όλους ότι έχουμε μια δέσμευση. Και η δέσμευσή μας είναι η ασφάλεια της πόλης, η ασφάλεια των κατοίκων της, των επισκεπτών της και η ασφάλεια συνολικότερα της περιοχής. Το μήνυμα είναι σαφές. Για όλους τους πολίτες υπάρχει ο νόμος. Η τάξη, η εφαρμογή των νόμων, ο σεβασμός στους θεσμούς και βεβαίως η εφαρμογή του κοινωνικού συμβολαίου που είναι το συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας μας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Επανέλαβε πως, οι δείκτες εγκληματικότητας είναι χαμηλοί στην περιοχή, ενώ κάλεσε όλα τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας να εργαστούν από κοινού, προκειμένου να αμβλύνουν τα φαινόμενα της βίας τα οποία, όπως σημείωσε, ξεκινούν ως κοινωνικά προβλήματα και καταλήγουν αστυνομικά και φοβίζουν τους πολίτες.