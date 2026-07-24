Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την οποία παραθέτει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Οι προσκεκλημένοι άρχισαν να καταφθάνουν από νωρίς, με τη φετινή εκδήλωση να πραγματοποιείται υπό διαφορετικές συνθήκες, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.

Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, η δεξίωση μεταφέρθηκε από τους κήπους στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς οι προβλέψεις για ισχυρές βροχές και καταιγίδες οδήγησαν στην αλλαγή του σχεδιασμού. Πρόκειται μόλις για την τρίτη φορά στην ιστορία του θεσμού που η επετειακή εκδήλωση φιλοξενείται στους εσωτερικούς χώρους του Μεγάρου.

Στη φετινή δεξίωση έχουν προσκληθεί περίπου 1.700 άτομα, αριθμός αυξημένος σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέκτεινε τις προσκλήσεις και στις συζύγους των πολιτικών προσώπων.

Το «παρών» δίνουν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί επέλεξαν να μην παραστούν στη φετινή εκδήλωση.

Κωνσταντίνος Τασούλας: «Η ενότητα είναι ιστορικός όρος επιβίωσης»

Μήνυμα ενότητας, υπευθυνότητας και θεσμικής σοβαρότητας έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την ομιλία του στη δεξίωση για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας χαρακτήρισε τη Δημοκρατία ως τη «μεγαλύτερη κατάκτηση του πολιτισμού», επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες και τις κρίσεις που πέρασε η χώρα, παραμένει το ισχυρότερο θεμέλιο της πολιτικής ζωής. Όπως ανέφερε, η σημερινή Δημοκρατία, που θεμελιώθηκε το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, «παρά τις δοκιμασίες της δείχνει νεότερη», καλώντας σε συλλογική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη για περιφερειακή ανάπτυξη, αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αναβάθμιση της Παιδείας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για στόχους που ενώνουν τους πολίτες.

Αναφερόμενος στην Κύπρο, σημείωσε ότι η άρση των συνεπειών της τουρκικής εισβολής, η επανένωση του νησιού και ο τερματισμός της κατοχής παραμένουν κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες, ενώ υπογράμμισε πως η Ελλάδα οφείλει να ενισχύει διαρκώς την αμυντική, οικονομική και διπλωματική της ισχύ μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στον ρόλο των πολιτικών, τονίζοντας ότι η ευθύνη ξεκινά από όσους ασκούν εξουσία. «Οι πολιτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους πολίτες σύνεση, αν δεν δίνουν πρώτοι το παράδειγμα. Δεν μπορούμε να ζητάμε ενότητα, όταν εμείς καλλιεργούμε τη διαίρεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε κοινωνική πόλωση και οπισθοδρόμηση, επισημαίνοντας πως «η αντιπαράθεση πρέπει να υποχωρεί εκεί που αρχίζει ο σκληρός πυρήνας του εθνικού συμφέροντος».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα, χαρακτηρίζοντάς την «αιώνια πατρίδα της Ελλάδας», ενώ κάλεσε όλους να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια χώρα πιο ισχυρή, με περισσότερη πρόοδο, ενότητα και δημιουργία.

Αλλαγές και στο μενού της δεξίωσης

Διαφορετική είναι φέτος και η φιλοσοφία των επιλογών που προσφέρονται στους προσκεκλημένους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δεν θα σερβιριστούν ποτά όπως ουίσκι, βότκα ή τζιν.

Αντίθετα, οι καλεσμένοι θα μπορούν να επιλέξουν λευκό, ροζέ ή, εφόσον το επιθυμούν, κόκκινο κρασί, ενώ στις μη αλκοολούχες επιλογές ξεχωρίζουν η παραδοσιακή βυσσινάδα, το κρύο τσάι και τα υπόλοιπα αναψυκτικά.

Η δεξίωση της 24ης Ιουλίου αποτελεί κάθε χρόνο μία από τις σημαντικότερες θεσμικές εκδηλώσεις της χώρας, σηματοδοτώντας την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας και συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της πολιτικής, της δικαιοσύνης, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Εκκλησίας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών.

Δείτε φωτογραφίες από τους καλεσμένους στη δεξίωση του Προεδρικού Μεγάρου:

Υπουργός Ανάπτυξης – Τάκης Θεοδωρικάκος



Μιμή Ντενίση – Δημήτρης Μαρκόπουλος