Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης υποβλήθηκε σε χειρουργείο χολοκυστεκτομής, γεγονός που τον ανάγκασε να προχωρήσει σε αλλαγές στο επαγγελματικό του πρόγραμμα και να ακυρώσει προγραμματισμένη του συναυλία.

Την εξέλιξη αυτή έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας παράλληλα στιγμιότυπο δίπλα στη θεράποντα ιατρό του για να ενημερώσει τους ακολούθους του.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του και στα επόμενα βήματα της ανάρρωσής του, ο καλλιτέχνης σημείωσε:

«Σας ευχαριστώ από καρδιάς για το ενδιαφέρον, την κατανόηση και τη διακριτικότητά σας. Υποβλήθηκα σε επέμβαση χολοκυστεκτομής. Είμαι καλά, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών μου, χρειάζεται να αφιερώσω λίγο περισσότερο χρόνο για την ομαλή αποκατάστασή μου.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους γιατρούς, καθώς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό, για την εξαιρετική φροντίδα και την ανθρώπινη προσέγγισή τους. Για την ώρα, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά μου. Να είστε όλοι καλά και τα λέμε σύντομα από κοντά!».

Η ιατρική ομάδα συνέστησε παραμονή σε ξεκούραση για τη διασφάλιση της ομαλής επανόδου του. Οι νέες ημερομηνίες για τις εμφανίσεις που αναβλήθηκαν αναμένεται να ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της αποκατάστασης.