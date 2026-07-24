Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δεν θα εμφανιστεί τελικά στη μουσική εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων, καθώς η προγραμματισμένη συναυλία ακυρώθηκε λόγω προβλήματος υγείας.

Την ενημέρωση έκαναν γνωστή οι διοργανωτές με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του καταστήματος όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το live.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η ματαίωση της εμφάνισης οφείλεται σε πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάστασή του.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι όσοι είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους από το σημείο όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».