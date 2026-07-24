Το μπουρίνι στην Αττική έφερε έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές, διακοπές κυκλοφορίας και κινητοποίηση των Αρχών.

Στον Πειραιά, η ένταση των ανέμων προκάλεσε την κατάρρευση σκαλωσιάς που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη. Η πτώση της κατασκευής οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο, κοντά στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το περιστατικό, ενώ συνεργεία και αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή.

Προβλήματα σε Ίλιον, Πετρούπολη και κέντρο Αθήνας

Τα εντονότερα προβλήματα καταγράφηκαν σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και στα δυτικά προάστια.

Στο Ίλιον, η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε μετά από αναφορά ότι άτομο εγκλωβίστηκε μέσα σε ταξί, όταν δέντρο έπεσε πάνω στο όχημα.

Παράλληλα, ζημιές και δυσκολίες καταγράφηκαν σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και Ζωγράφου, όπου η ισχυρή βροχόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι δημιούργησαν προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Η ανάλυση του Θοδωρή Κολυδά για την εξέλιξη της καταιγίδας

Για την πορεία του φαινομένου μίλησε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, εξηγώντας πως η κύρια καταιγίδα κινήθηκε προς την Εύβοια, ωστόσο νέα κύτταρα δημιουργήθηκαν από τα δυτικά και επηρέασαν το λεκανοπέδιο.

Όπως ανέφερε:

«Μπορεί το κύριο κύτταρο της καταιγίδας να κινήθηκε ανατολικά προς την Εύβοια, όμως νέες καταιγίδες δημιουργήθηκαν από τα δυτικά που σάρωσαν το λεκανοπέδιο. Η κίνηση του συστήματος πολύ γρήγορη (50km/h) προς τα ΑΝΑ, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι γρήγορη και η εκτόνωση».