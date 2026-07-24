Η πτώση δέντρου στο Ίλιον κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όταν κορμός υποχώρησε και καταπλάκωσε αυτοκίνητα στην οδό Πριάμου.

Το συμβάν σημειώθηκε αμέσως μετά το ισχυρό μπουρίνι που έπληξε τις περιοχές της Αττικής. Οι πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, έκαναν λόγο για εγκλωβισμένο άτομο στο εσωτερικό ενός εκ των οχημάτων.

Στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο πυροσβεστών με ειδικό εξοπλισμό, προκειμένου να απομακρύνει τα κλαδιά και όπως διαπίστωσε δεν υπήρχε τελικά εγκλωβισμός ατόμου.