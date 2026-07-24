Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μίνι κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα, προκαλώντας έντονα προβλήματα σε πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τον κρατικό μηχανισμό, ενώ διαδοχικά μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους περιοχών όπου αναμένονται τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα.

Το απόγευμα της Παρασκευής η κακοκαιρία έφτασε και στην Αττική. Λίγο πριν από τις 19:00 ο ουρανός σκοτείνιασε, ξέσπασε δυνατή νεροποντή και ισχυροί άνεμοι άρχισαν να πλήττουν πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, δημιουργώντας δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Η μεταβολή του καιρού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις πρωινές ώρες, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να επηρεάζουν μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αρκετές περιοχές έχουν καταγραφεί πλημμυρισμένοι δρόμοι, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε κτίρια και καλλιέργειες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίστηκαν ακόμη και ανεμοστρόβιλοι.

Μέχρι στιγμής, ισχυρές καταιγίδες έχουν πλήξει τη Ζάκυνθο, τη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα, τα Γρεβενά και περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, ενώ εντυπωσιακές εικόνες καταγράφονται και από τον Όλυμπο, όπου η έντονη χαλαζόπτωση κάλυψε το τοπίο στα λευκά, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν χειμώνα και όχι τα τέλη Ιουλίου.

Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, ξηλώνοντας τη στέγη του κτιρίου της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, η οποία παρασύρθηκε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στην ίδια περιοχή καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ενώ η χαλαζόπτωση δυσχέρανε σημαντικά την κυκλοφορία στην εθνική οδό Λαμίας – Καρπενησίου.

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί έχουν ήδη καταγραφεί σε στεριά και θάλασσα, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το πιο κρίσιμο διάστημα για την εξέλιξη της κακοκαιρίας είναι από το απόγευμα έως αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Μηνύματα από το 112 – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 σε κατοίκους της Λάρισας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, των Σποράδων, της Εύβοιας και της Σκύρου, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε:

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και Ημαθία

Λάρισα και Μαγνησία

Σποράδες και Εύβοια

Ανατολική Στερεά και Αττική

Βορειοανατολικό Αιγαίο (Λήμνος, Θάσος και Σαμοθράκη)

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) συνολικά έντεκα περιοχές της χώρας, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από τις ισχυρές καταιγίδες, τους κεραυνούς και τα τοπικά μπουρίνια.

Πότε θα «χτυπήσει» η Αττική

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για την Αττική, όπου οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η επιδείνωση του καιρού θα γίνει αισθητή από αργά το απόγευμα, με τα φαινόμενα να κορυφώνονται κατά τις βραδινές ώρες.

Οι καταιγίδες αναμένεται να συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, πολύ ισχυρές ριπές ανέμου και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού, χωρίς να αποκλείεται η επέκτασή τους και σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Οι οδηγίες των Αρχών προς τους πολίτες

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων φαινομένων, να μην παραμένουν κάτω από δέντρα ή μεταλλικές κατασκευές όταν εκδηλώνονται κεραυνοί και να αποφεύγουν τις θαλάσσιες δραστηριότητες μέχρι την εξασθένηση της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με την Κυριακή να αναμένεται γενικά καλοκαιρινή.