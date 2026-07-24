Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Έσεξ της Αγγλίας, με περισσότερους από 100 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, ενώ οι αρχές έχουν κηρύξει το περιστατικό ως «μείζον συμβάν».

Ισχυρή έκρηξη φέρεται να προηγήθηκε της μεγάλης πυρκαγιάς στη βιομηχανική εγκατάσταση, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ενώ βίντεο καταγράφουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει επισήμως την έκρηξη ούτε τα αίτιά της

Οι κάτοικοι στις περιοχές μεταξύ East Hanningfield και Rettendon κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, διατηρώντας κλειστά παράθυρα και πόρτες, καθώς πυκνοί μαύροι καπνοί καλύπτουν την περιοχή. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας του Έσεξ συνέστησε επίσης στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις κοντά στο σημείο της φωτιάς.

🚨 BREAKING: Firefighters are tackling a major industrial unit blaze on Southend Road between East Hanningfield and Rettendon, Essex.



An explosion at the site (reported by some as involving a fertiliser store at Highlands Farm) was heard and felt across wide parts of Essex, with… pic.twitter.com/AkPLQV0ZmI — Diginomad (@Realist_pilled) July 24, 2026

Ο Κόλιν Νιλ Τζούνιορ, που κινούνταν με το αυτοκίνητό του στην οδό A13, κοντά στο Dagenham, ανέφερε στο skynews ότι αρχικά είδε μεγάλες στήλες καπνού και, πλησιάζοντας, διαπίστωσε το μέγεθος της πυρκαγιάς. Στη συνέχεια, πέταξε drone πάνω από την περιοχή, καταγράφοντας εικόνες που, σύμφωνα με τον ίδιο, δείχνουν ότι οι φλόγες επεκτάθηκαν σε πολλαπλά χωράφια και φαίνεται να επηρέασαν δύο βιομηχανικά συγκροτήματα.

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί και η ειδική ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων περιστατικών της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας.

Ο υπεύθυνος περιοχής της Πυροσβεστικής του Έσεξ, Ντέιβ Μποντ, δήλωσε ότι η φωτιά χαρακτηρίστηκε «μείζον συμβάν» λόγω της έκτασής της.

WATCH: Huge fireball and mushroom cloud after warehouse explosion in Essex, England pic.twitter.com/wakQKuGgtt — Rapid Report (@RapidReport2025) July 24, 2026

«Εξακολουθεί να υπάρχει έντονος καπνός και ζητούμε από τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή όσο συνεχίζονται οι επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι η πυρκαγιά έχει πλέον περιοριστεί περιμετρικά, ωστόσο ζητούμε την υπομονή των πολιτών μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση και να λήξει το περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές αναμένεται να δώσουν νεότερη ενημέρωση μέσω των επίσημων λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας της Πυροσβεστικής.