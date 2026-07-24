Η πρόσκρουση σκάφους στο Άγιο Όρος σημειώθηκε το πρωί, όταν επαγγελματικό τουριστικό σκάφος έπεσε σε βράχια στη θαλάσσια περιοχή έξω από τον αρσανά της μονής Ξενοφώντος.

Στο σκάφος επέβαινε μόνο ο κυβερνήτης του, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε αρχικά στο λιμάνι της Δάφνης και ακολούθως στο Κέντρο Υγείας Καρυών, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Η ανέλκυση του σκάφους και τα μέτρα του Λιμεναρχείου

Με φροντίδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, επιστρατεύτηκε γερανοφόρο όχημα για την επιτυχή ανέλκυση του σκάφους από το σημείο της πρόσκρουσης.

Την προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος διενεργεί το Λιμεναρχείο Αγίου Όρους, το οποίο επέβαλε απαγόρευση απόπλου. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου αποκατασταθούν οι ζημιές και προσκομιστεί το προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα. Από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.