Επενδύσεις ύψους 40 δισ. ευρώ στη Γερμανία ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αιχμή τις προηγμένες ψηφιακές υποδομές και την ανάπτυξη νέων data centers. Η συμφωνία παρουσιάστηκε την Πέμπτη, κατά την επίσημη επίσκεψη του προέδρου των Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, στο Βερολίνο.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει νέα data centers συνολικής ισχύος περίπου ενός γιγαβάτ, σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δημοσιοποίησαν οι δύο χώρες μετά τη συνάντηση του Εμιρατινού προέδρου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Τα 40 δισ. ευρώ αποτελούν πρόσθετες επενδύσεις, πέρα από τα περίπου 34 δισ. ευρώ που έχουν ήδη επενδύσει τα Εμιράτα στη γερμανική οικονομία. Με την υλοποίηση του προγράμματος, το συνολικό ποσό θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 74 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ, Σουλτάν Αλ Τζαμπέρ, χαρακτήρισε τη Γερμανία σημαντικό στρατηγικό και οικονομικό εταίρο εδώ και δεκαετίες. Όπως τόνισε, οι πρόσθετες επενδύσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση βιομηχανικών κλάδων, τεχνολογιών και θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που στηρίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες χαιρέτισαν την υπογραφή 29 συμφωνιών μεταξύ γερμανικών και εμιρατινών επιχειρήσεων, συνολικής αξίας άνω των 9,4 δισ. ευρώ. Το Βερολίνο δεσμεύτηκε να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για την υλοποίηση των επενδύσεων στις ψηφιακές υποδομές. Η ευρύτερη συνεργασία επεκτείνεται επίσης στην ενέργεια, το εμπόριο, την ασφάλεια και την άμυνα.

Η επίσκεψη, η πρώτη αρχηγού κράτους των ΗΑΕ στη Γερμανία, ξεκίνησε με την υποδοχή του Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ από τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ με στρατιωτικές τιμές.

Η προσέγγιση των δύο χωρών προετοιμαζόταν ήδη πριν από τις ανακοινώσεις. Η υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ, Λάνα Νουσεϊμπέ, είχε περιγράψει τη συνεργασία ως έναν τρόπο σύνδεσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τεχνολογίας με κεφάλαια, ενέργεια και αναπτυξιακές ευκαιρίες στον Κόλπο, την Ασία και την Αφρική.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται συνεργασία μεταξύ ερευνητών και επενδυτών, καθώς και περαιτέρω συμφωνίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το υδρογόνο και την ενεργειακή αποδοτικότητα.